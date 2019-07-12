12 Temmuz 2019 Cuma 18:49:09 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 19:14:23
Pentagon'dan Türkiye'ye S-400 açıklaması: F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi
Pentagon'dan Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini teslim almasının ardından yapılan ilk açıklamada F-35'lerle ilgili duruşlarının değişmediği ve konuya ilişkin Türk yetkililerle görüşeceği belirtildi.
Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini teslim almasının ardından Pentagon basın toplantısı düzenledi.
Savunma Bakanı vekili yaptığı açıklamada, ''F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi. Türk yetkililerle görüşeceğiz'' ifadelerini kullandı.
(AA)
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