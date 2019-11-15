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15 Kasım 2019 Cuma 10:58:38 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 11:10:45

Pentagon'dan F-35 açıklaması

Pentagon, F-35 savaş uçaklarının üç versiyonunun da harbe hazırlık seviyesini tamamlayamadığını, uçakların sık sık bakıma girdiğini ve bakımların normalden daha uzun sürdüğünü duyurdu. F-35 uçaklarının üreticisi Lockheed Martin ise, Pentagon’un bu açıklamasına katılmadığını açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Operasyonel Test Müdürü Robert Behler, F-35 savaş uçaklarının Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Donanma varyantlarının güvenilirlik veya bakım edilebilirlik ölçütünün hiçbirini karşılamadığını ve üç versiyonunun da “planlanandan daha sık” bozulduğunu söyledi.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Robert Behler, “F-35 filosunun operasyonel uygunluğu hizmet beklentilerinin altında kalmaya devam ediyor. Kısacası, tüm değişkenler için, uçak planlanandan daha sık bozuluyor ve düzeltilmesi daha uzun sürüyor.” diye konuştu.

Lockheed Martin F-35 Program Yöneticisi Greg Ulmer ise, Behler’in sözlerine katılmayacağını söyledi. Ulmer, “Yeni üretilen uçakların güvenilirliği ve bakımı sürdürülebilirliği önemli ölçüde daha iyidir. Ancak bazı önemli konular olduğunu kabul ediyorum ve bu sorunların peşinden gidiyoruz.” açıklamasında bulundu.

Behler, F-35’lerin birkaç yıl nispeten istikrarlı kaldıktan sonra, birkaç temel uygunluk metriğinin yavaş iyileşme belirtileri gösterdiğini ifade etti.

Lockheed Martin ve Pentagon geçtiğimiz günlerde yaklaşık 500 adet F-35 için 34 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalamışlardı.

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