Pentagon'dan DNA uyarısı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ordu mensuplarına popüler DNA testlerini yaptırmamaları uyarısında bulundu.
ABC News’un haberine göre, Pentagon İstihbarat Dairesi’nden çalışanlara gönderilen e-postada, “Dışarıdaki taraflara hassas genetik bilgi ifşa etmek, mensuplar açısından operasyonel ve şahsi riskler doğurur” ifadesi kullanıldı. Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson da yaptığı açıklamada, “Tüm personelimizin, doğrudan tüketiciye gen testlerinin riskleri konusunda uyanık olmalarını temin etmek istiyoruz” ifadesini kullandı. Tüketiciler, piyasada satılan bazı DNA testleriyle etnik geçmişlerini ve genetik özelliklerini öğrenebiliyor.
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