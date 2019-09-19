  • Bist 100
    100339
  • Dolar
    5,7222
  • Euro
    6,3243
  • Altın
    275,2130
İstanbul
15 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Gazilerden Başkan'a teşekkür Gazilerden Başkan'a teşekkür
Terör örgütünden kaçan kaçana Terör örgütünden kaçan kaçana
Suudi Arabistan: Kızıldeniz’de Husilere ait bomba yüklü gemi imha edildi Suudi Arabistan: Kızıldeniz’de Husilere ait bomba yüklü gemi imha edildi
Pentagon'dan Aramco saldırısı itirafı: Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik Pentagon'dan Aramco saldırısı itirafı: Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik
"Tek bir telefonla gireriz" "Tek bir telefonla gireriz"
Yunanistan çaresiz kaldı Yunanistan çaresiz kaldı
Trump yönetiminden üniversite program kuruluna tehdit Trump yönetiminden üniversite program kuruluna tehdit
Almanya 1 yıl daha Irak’ta Almanya 1 yıl daha Irak’ta
Çatı katında panter şoku Çatı katında panter şoku
Zincirleme magandalık Zincirleme magandalık
Denizden çuval çuval ölü tavuk çıktı Denizden çuval çuval ölü tavuk çıktı
2 günde 250 bin ziyaretçi 2 günde 250 bin ziyaretçi
İhracatçı KOBİ’ye 300 bin lira destek İhracatçı KOBİ’ye 300 bin lira destek
Çayına çorbasına katıyormuş Çayına çorbasına katıyormuş
Cildin dostu mavi kantaron Cildin dostu mavi kantaron
Karaman: Bizi tatmin edecek bir skorla dönmek istiyorduk ama başaramadık Karaman: Bizi tatmin edecek bir skorla dönmek istiyorduk ama başaramadık
Nefes aldıran merhem Nefes aldıran merhem
Evlerin çatısında dolaşan bir panter, bölgede büyük paniğe oldu Evlerin çatısında dolaşan bir panter, bölgede büyük paniğe oldu
Uzayda çarpışacaklar Uzayda çarpışacaklar
Chelsea, Hudson-Odoi'nin sözleşmesini uzattı Chelsea, Hudson-Odoi'nin sözleşmesini uzattı
Artık oyuncaklı menü olmayacak Artık oyuncaklı menü olmayacak
Korkmayan ödülü kapacak Korkmayan ödülü kapacak
Açığa alınan polis İsmail Kaya itiraf etti! Açığa alınan polis İsmail Kaya itiraf etti!
Firarileri yakalayana 19 bin dolar Firarileri yakalayana 19 bin dolar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Eylül 2019 Perşembe 23:43:34 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 23:46:17

Pentagon'dan Aramco saldırısı itirafı: Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıyı "karmaşık" ve "koordineli" olarak tanımlayarak, "Saldırı çok sayıda hava unsuru kullanılarak eş zamanlı gerçekleştirildi. Hedefledikleri alanları vurdular. Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik." dedi.

Hoffman, ABD Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Albay Patrick Ryder ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Suudi Arabistan'a inceleme konusunda yardım sağladığını belirten Hoffman, "Orada tam olarak ne olduğuna dair değerlendirmesini yapması için Suudi Arabistan ile çalışıyoruz. Orada değerlendirme ekibimiz var ama Suudi Arabistan'ın saldırının tam olarak nereden geldiğini ve nihai sorumluları ilan etmesini bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin askeri olarak bir yanıt verme konusunda karara varıp varmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Hoffman, Savunma Bakanlığının işinin her zaman başkana askeri seçenekler sunmak olduğunu ancak şu aşamada İran’a yönelik askeri harekat için herhangi bir kararın söz konusu olmadığını söyledi.

Hoffman, "Öncelikle değerlendirmenin tamamlanması ve bunun sonucunun birine işaret etmesi gerekiyor. Bu henüz olmadı. Bu konuda temkinliyiz ve Suudilerin nihai değerlendirmelerini tamamlayıp kendi sonuçlarını ilan etmelerini bekleyeceğiz." diye konuştu.

Aramco tesislerine yönelik saldırıyı "karmaşık" ve "koordineli" olarak tanımlayan Hoffman, saldırının bölgedeki gerginliği hiç olmadığı kadar tırmandırdığına dikkati çekti.

Hoffman, "Saldırı, çok sayıda hava unsuru kullanılarak eş zamanlı gerçekleştirildi. Hedefledikleri alanları vurdular. Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik." dedi.

Albay Ryder da ABD Merkez Kuvvetlerinin (CENTCOM) hem saldırıya ilişkin hem de gelecekte bu tür saldırıların önüne geçmek adına Suudi Arabistan ile görüşmeler yaptığını belirtti.

Genelkurmay sözcüsü, bu konuda spekülasyon yapmak istemediğini ifade ederek, detaylara girmedi.

Ryder, ABD'nin Suudi Arabistan'a sattığı hava savunma sistemlerinin Aramco saldırısını engelleyemediğine ve ABD'nin Amerikan askerlerinin bölgede nasıl koruyacağına ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Suudilerle, uzun süreli ortaklığımız kapsamında gelecekteki saldırıları engellemek konusunda çalışacağız. Açıkçası daha önce güney sınırlarının savunması konusunda oldukça yardımcı olmuştuk. Bu noktada Suudiler Husi saldırılarının yoğun olduğu güneyde füze ve drone saldırılarına karşı etkili olmuşlardı ancak dediğim gibi ülkenin kuzeyinde de neler yapacağımız konusunda Suudilerle görüşüyoruz."

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ