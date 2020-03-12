12 Mart 2020 Perşembe 10:34:41 | Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 10:52:47
Pentagon, Lockheed Martin’den 40 adet UH-60M Helikopteri sipariş etti
Pentagon, ABD Ordusunun Army MY IX projesi için, en önemli silah tedarikçisi olan Lockheed Martin’e bağlı Sikorsky Aircraft'tan 40 adet UH-60M sipariş etti.
ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu sipariş, ABD Ordusu (38) ve yabancı askeri satış müşterileri (2) için toplam 40 adet UH-60M Genel Maksat Helikopteri tedarikini içeriyor. Toplam değeri 525.371.067 dolar olan sözleşme kapsamında helikopterlerin, 30 Haziran 2022’ye kadar teslim edilmesi planlanıyor.
SavunmaSanayiST.com