Pentagon, Lockheed Martin’den 40 adet UH-60M Helikopteri sipariş etti

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu sipariş, ABD Ordusu (38) ve yabancı askeri satış müşterileri (2) için toplam 40 adet UH-60M Genel Maksat Helikopteri tedarikini içeriyor. Toplam değeri 525.371.067 dolar olan sözleşme kapsamında helikopterlerin, 30 Haziran 2022’ye kadar teslim edilmesi planlanıyor.

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