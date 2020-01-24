Pentagon: İran saldırıları sonucunda 34 asker beyin travması geçirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki üslere düzenlediği saldırılarda beyin hasarı gördüğü tespit edilen ABD askerlerinin sayısının 34'e yükseldiğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, düzenlediği basın toplantısında, "34 askere beyin sarsıntısı ve Travmatik Beyin Hasarı teşhisi konuldu." dedi.

Daha önce Almanya'ya sevk edilen 8 askerin ABD'ye nakledildiğini belirten Hoffman, "Bu sabah vardılar. Ya Walter Reed askeri hastanesinde veya kendi birliklerinin bulunduğu hastanelerde tedavi görecekler. 9 personel Almanya'ya sevk edilmişti, tedavileri orada devam ediyor. 1 asker tedavi için Kuveyt'e nakledilmişti. Tedavisi tamamlanıp Irak'taki görevine döndü. 16 asker ise Irak'ta kaldı, gerekli tedavilerden sonra görevlerine geri döndü." ifadelerini kullandı.

Hoffman, ABD'ye nakledilen askerlerin geçirdiği rahatsızlıkların diğerlerine göre daha ağır olup olmadığı sorularını yanıtsız bırakırken Almanya'daki askerlerin de ABD'ye getirilme durumunun önümüzdeki süreçte belli olacağını kaydetti.

CENTCOM DAHA ÖNCE BU SAYIYI 11 OLARAK AÇIKLAMIŞTI

ABD'nin 3 Ocak’ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, İran da 8 Ocak’ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

PATRİOT KARARI CENTCOM

ABD'nin İran saldırılarına karşı Irak'a Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırmasının söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soruya ise Hoffman, tüm seçeneklerin Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanının yetkisine verildiğini ancak bu konuda kararın CENTCOM Komutanlığınca verileceğini ifade etti.