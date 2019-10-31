Pentagon, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ekim Pazar günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğünü açıklamıştı. Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili açıklamalar yapan Trump, operasyonla ilgili bazı görüntülerin paylaşılabileceğini bildirmişti. Pentagon, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini basınla paylaştı..

İLK PARTİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

ABD Başkanı Trump ve Pentagon, Bağdadi operasyonu ile ilgili görüntülerini paylaşacağını belirtmişti. Merakla beklenen operasyona ilişkin ilk parti görüntüler paylaşıldı. Pentagon düzenlediği brifingle operasyonun ayrıntıları açıklandı. Bu görüntülerin devamı olacağı belirtiliyor.

Pentagon tarafından paylaşılan operasyon görüntülerinde, Bağdadi'nin içerisinde bulunduğu evi görüyoruz. Evin etrafı duvarlarla çevrili. Görüntülerde ABD'li askerlerin bu eve yaklaştığını görüyoruz. Alınan bilgilere göre operasyonda 11 ABD askeri olduğu belirtiliyor.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

DEAŞ lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin ölmüyle sonuçlanan operasyona ilişkin havadan çekilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerde bombardımanla imha edilen yerleşkeye doğru hızla koşan askerler görülüyor. Operasyon sırasında Bağdadi'nin üzerindeki intihar yeleğini patlaması sonucu ölen çocuk sayısının 2 olduğu bilgisini vererek, ölen DEAŞ'lı sayısının 4'ü kadın ve Bağdadi dahil 2'si erkek olmak üzere 6 olduğunu bildirdi.

Operasyona katılan bir ABD askeri yaptığı açıklamada; "Bağdadi'nin gizlendiği yerde kısa süreli ve eyleme geçirilebilir istihbaratı elde ettiğimiz netleştiğinde, onu yakalamak veya öldürmek için tasarlanmış bir infaz planı geliştirdik ve görev için özel bir operasyon ekibi hazırlamaya başladık. Misyonun ana taslağı Suriye'de önceden düzenlemiş olan özel operasyon kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir helikopter saldırısıydı" ifadelerini kullandı.

ABD'li askeri komutan; "Planın bundan çok daha karmaşık olduğunu garanti edebilirim ve DEAŞ ve diğerleri tarafından operasyon öncesinde fark edilmekten kaçınmak ve operasyon sırasında sivil kayıpları önlemek için tasarlandı. Bu saldırının kararlı ve yüksek profilli niteliğine rağmen, sivil kayıplardan kaçınmak ve çocukları korumak için her türlü çabanın gösterildiğini açıkça belirtmek isterim"

ABD'li askeri komutan; "Bağdadi'nin intiharından sonra, saldırı gücümüz tüneldeki önemli kalıntıları topladı ve Bağdadi'nin DNA kimliğinin doğrulanması için kalıntılarını güvence altına aldı" diye konuştu.

TRUMP GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYACAĞIZ DEMİŞTİ

ABD için "muhteşem bir hafta sonu" olduğunu belirten Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin "Çok daha önce yakalanması gereken bir adamı yakaladık. Ama ne yazık ki yakalanmadı. O büyük hasara yol açtı." demişti. Trump, "Bu operasyonun videolarını yayımlamayı düşünüyor muyuz? Evet, bunu düşünüyoruz. Belki bazı parçaları alıp yayımlarız." ifadelerini kullanmıştı.

EBUBEKİR EL BAĞDADİ KİMDİR?

Geçtiğimiz yıllarda sık sık öldüğüne dair iddiaların ortaya atıldığı Bağdadi en son mayıs ayında kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Aslen Iraklı olan Bağdadi, ABD'nin 2003'teki Irak işgali sonrasında radikaller arasına katılmıştı. El Kaide'ye katılan ve kısa süre içerisinde örgütte sözü dinlenen biri haline gelen Bağdadi, daha sonra El Kaide içerisinden ayrılan bir grupla DEAŞ'ı kurmuş ve 2010'da başına geçmişti.