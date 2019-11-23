  • Bist 100
    106588
  • Dolar
    5,7152
  • Euro
    6,3011
  • Altın
    269,7310
İstanbul
11 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ressam Funda İyce Tuncel'in "Turkuaz sınırlar" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu Ressam Funda İyce Tuncel'in "Turkuaz sınırlar" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu
Lübnan'daki dolar krizini öğrenciler protesto etti Lübnan'daki dolar krizini öğrenciler protesto etti
Kılıçdaroğlu kendi kazdığı 'kumpas’ kuyusuna düştü! Yine çark etti Kılıçdaroğlu kendi kazdığı 'kumpas’ kuyusuna düştü! Yine çark etti
'İnsani Yardım Atölyesi' gönüllülere saha ve online eğitimler verecek 'İnsani Yardım Atölyesi' gönüllülere saha ve online eğitimler verecek
Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına müdahale eden Suriyeli genç polisi eleştirdi Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına müdahale eden Suriyeli genç polisi eleştirdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Japonya'daki temasları sürüyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Japonya'daki temasları sürüyor
Pence sürpriz Irak ziyaretinde Bağdat yetkilileriyle bir araya gelmedi Pence sürpriz Irak ziyaretinde Bağdat yetkilileriyle bir araya gelmedi
Niğde'de taşınabilir güç kaynağı içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi Niğde'de taşınabilir güç kaynağı içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Müfit Can Saçıntı: Mal varlığımı araştıran olmuş, bulursa bana da haber versin Müfit Can Saçıntı: Mal varlığımı araştıran olmuş, bulursa bana da haber versin
Harika Avcı pansiyonda mı yaşıyor? Açıklama geldi Harika Avcı pansiyonda mı yaşıyor? Açıklama geldi
Ezgi Mola: Sessiz sedasız evlendik Ezgi Mola: Sessiz sedasız evlendik
Murat Dalkılıç ve Hande Erçel sette özlem giderdi Murat Dalkılıç ve Hande Erçel sette özlem giderdi
Bülent Ersoy'dan Kamuran Akkor'a 100 bin TL'lik hediye Bülent Ersoy'dan Kamuran Akkor'a 100 bin TL'lik hediye
Tekirdağ'da otomobil devrilmesi sonucu kişi 3 yaralandı Tekirdağ'da otomobil devrilmesi sonucu kişi 3 yaralandı
Çocuklarınızı sanal ortamın tehlikeleri konusunda uyarmalısınız Çocuklarınızı sanal ortamın tehlikeleri konusunda uyarmalısınız
FETÖ'cü Hakan Şükür, firari FETÖ'cü Arif Erdem'in nerede olduğunu ifşa etti FETÖ'cü Hakan Şükür, firari FETÖ'cü Arif Erdem'in nerede olduğunu ifşa etti
Zonguldak'ta fabrikada patlama! Yaralılar var Zonguldak'ta fabrikada patlama! Yaralılar var
Sultanbeyli'de araç kaldırımdakilere çarptı: 6 yaralı Sultanbeyli'de araç kaldırımdakilere çarptı: 6 yaralı
Basra’da güvenlik güçlerine el bombalı saldırı: 6 yaralı Basra’da güvenlik güçlerine el bombalı saldırı: 6 yaralı
Denizlispor Rizespor'u son bölümde yıktı Denizlispor Rizespor'u son bölümde yıktı
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Amacımız gençleri dinlemek ve onları anlamak Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Amacımız gençleri dinlemek ve onları anlamak
Ticaret Bakanlığı "yanıltıcı" indirim kampanyaları için uyardı Ticaret Bakanlığı "yanıltıcı" indirim kampanyaları için uyardı
Galatasaray'dan flaş Luyindama kararı! Linnes'te olduğu gibi... Galatasaray'dan flaş Luyindama kararı! Linnes'te olduğu gibi...
Dipsiz Göl'e, su doluyor! İşte son hali Dipsiz Göl'e, su doluyor! İşte son hali

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Kasım 2019 Cumartesi 18:26:35 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 18:30:54

Pence sürpriz Irak ziyaretinde Bağdat yetkilileriyle bir araya gelmedi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sürpriz bir şekilde geldiği Irak'ta ABD'li askerleri ziyaret ettikten sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüştü ancak Irak merkezi hükümeti yetkilileriyle bir araya gelmedi.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Pence'in, Irak güvenlik güçlerine terör örgütü DEAŞ ile mücadelede destek veren Enbar'ın batısındaki Aynu'l Esad Üssü'nde bulunan ABD'li askerleri ziyaret ettiği belirtildi. 

Pence'in, Enbar'dan sonra Erbil'e geçtiği, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile de telefonla görüştüğü ifade edildi. 

Açıklamada, Pence ile Abdulmehdi'nin telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve dayanışmanın güçlendirilmesinin yanı sıra Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde dile getirilen reform taleplerine karşılık verilmesi için gerçekleştirilen icraatlar ve reformların ele alındığı bildirildi. 

Abdulmehdi'nin, Irak'ın egemenlik ve istikrarının önemi, Irak'taki tüm unsurların çıkarlarının korunmasıyla silahın devletin elinde olmasına vurgu yaptığı belirtildi. 

Pence de Twitter hesabı üzerinden askeri üste eşi Karen Pence ile çektirdiği fotoğrafları paylaşarak, Şükran Günü için Irak'ta olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Pence, Erbil'de Barzani ile görüştü 

IKBY medyasında yer alan haberlere göre Pence, Enbar'daki ABD askerlerini ziyaret ettikten sonra Erbil Uluslararası Havalimanı'nda IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya geldi. 

Trump da sadece ABD askerlerini ziyaret etmişti 

ABD Başkanı Trump da 26 Aralık 2018'de Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, herhangi bir Iraklı yetkiliyle görüşmeden Aynu'l Esad Askeri Üssü'ne gitmişti. 

Iraklı siyasiler ve İran'a yakın milis güçleri, Trump'ın geçen yıl yaptığı ziyarete büyük tepki göstermiş ve Irak'ın egemenliğinin ihlal edildiğini savunmuştu.

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü var. ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını bu üslerle güçlendirdi. ABD'nin Irak'ta halihazırda yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ