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23 Ocak 2020 Perşembe 23:11:13 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 23:32:30

Pence, Netanyahu ve Gantz'ın 'Yüzyılın Anlaşması'nı görüşmek üzere Washington'a gideceğini doğruladı

ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence, Başkan Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ı "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet ettiği yönündeki haberleri teyit etti.

Pence, 5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak için geldiği Batı Kudüs'teki ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde, Başbakan Netanyahu ile görüştü.

Görüşme öncesi yaptığı açıklamada Pence, "Başkan Trump, bölgesel meseleler ve kutsal topraklardaki barış olasılığını görüşmek üzere Başbakan Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet etmemi istedi." dedi.

Netanyahu'nun kendisinden Gantz'ı da Beyaz Saray'a davet etmesini istediğini dile getiren Pence, "Benny Gantz'a da daveti ilettim o da gelecek hafta Beyaz Saray'da Başkan (Trump) ve Başbakan'a (Netanyahu) katılmayı kabul etti." diye konuştu.

Netanyahu da Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini, işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nin "İsrail'e ilhakını" tanıdığını hatırlatarak, ülkesinin ABD Başkanı'ndan "daha iyi bir dostu" olmadığını söyledi.

Trump'ın davetine de değinen Netanyahu, "Bu davetle Başkan'ın (Trump) İsrail'e barış ve güvenlik vermeyi amaçladığını düşünüyorum. Beyaz Saray'da böylesine bir arkadaşımız varken, ABD'nin böylesine desteği varken, İsrail'de barış ve güvenliğin elde edilmesi için bu tarihi seçeneği kaçırmamalıyız." ifadelerini kullandı.

İsrail basını, ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu ve Gantz'ın ABD yönetimiyle "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere 28 Ocak Salı günü Washington'a gideceğini yazmıştı.

"YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması Planı"nın detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

İsrail'de bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

AA

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