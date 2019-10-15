Pence duyurdu: Trump Erdoğan ile görüşüp talep etti...

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ''ABD, Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesine yeşil ışık yakmadı'' dedi. Başkan Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve Suriye'de derhal ateşkes talep ettiğini söyleyen Pence, krize çözüm konusunda aracı olmak için Türkiye'ye gideceğini ve kendisine Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ın da eşlik edeceğini belirtti.

''ABD GÖZ YUMMAYACAK''

Pence, ''ABD, Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesine göz yummayacak. Türkiye'ye operasyonu durdurması ve anlaşma masasına oturması çağrısını yapıyoruz. Türkiye masaya oturana ve operasyonu durdurana kadar yaptırımlar devam edecek'' ifadelerini kullandı.

'AYN EL ARAB İÇİN GARANTİ İSTEDİ’

Pence, Trump'ın Erdoğan'dan ''Ayn el-Arab kentine saldırmama garantisi vermesini'' istediğini ve Erdoğan'ın Trump'a bu konuda güvencede bulunduğunu söyledi. Pence, ''Trump ve Erdoğan'ın gelecek ay gerçekleştireceği görüşme için bir karar verilmedi'' ifadelerini kullandı.

(sputniknews)