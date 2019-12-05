Patronlar işi bıraktı

'DAHA İYİ BİR YÖNETİCİ'

1998'de ABD'nin California eyaletindeki bir garajda, Larry Page ve Sergey Brin tarafından kurulan teknoloji devi Google’dan şoke eden bir açıklama geldi. Page ve Brin, Google'un sahibi olan Alphabet şirketinin CEO ve başkanlığı görevlerinden ayrılacaklarını duyurdu. İkisi de 46 yaşında olan yöneticiler “İkimiz de, şirketi bizden daha iyi yönetecek birini gördük. Alphabet’le Google'un iki CEO ve başkana ihtiyacı yok” diye konuştu.