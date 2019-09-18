"Patriot teklifine açığız fakat bu S-400'lerden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor"

  • Bist 100
    100806
  • Dolar
    5,6936
  • Euro
    6,2967
  • Altın
    275,5960
İstanbul
15 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Karayazı Belediye Başkanı yerine Kaymakam görevlendirildi Karayazı Belediye Başkanı yerine Kaymakam görevlendirildi
Beşiktaş, Avrupa’daki 217. maçına çıkıyor Beşiktaş, Avrupa’daki 217. maçına çıkıyor
YDUS ek yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır? YDUS ne demek? YDUS ek yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır? YDUS ne demek?
Ve kılıçlar çekildi! İnce cephesi belgeyi yayınladı Ve kılıçlar çekildi! İnce cephesi belgeyi yayınladı
Teyzesinin kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi Teyzesinin kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi
TUS sonuçları 2019 açıklandı! ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı TUS sonuçları 2019 açıklandı! ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı
Fenerbahçeli taraftarlardan Mustafa Cengiz'e destek mesajı Fenerbahçeli taraftarlardan Mustafa Cengiz'e destek mesajı
Son Dakika... Ruhani'den Aramco saldırısıyla ilgili açıklama: Bir uyarıydı Son Dakika... Ruhani'den Aramco saldırısıyla ilgili açıklama: Bir uyarıydı
Cem Yılmaz'dan 2 tabloya 86 bin dolar Cem Yılmaz'dan 2 tabloya 86 bin dolar
Varank: 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıklıyoruz Varank: 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıklıyoruz
19'luk yıldız, ilk Şampiyonlar Ligi maçında "hat-trick" yaptı 19'luk yıldız, ilk Şampiyonlar Ligi maçında "hat-trick" yaptı
Son Dakika... 3 ilde eş zamanlı bahis operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı Son Dakika... 3 ilde eş zamanlı bahis operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
3-1'lik mağlubiyet sonrası Ersun Yanal ve Comolli bir anda hedef tahtasına konuldu 3-1'lik mağlubiyet sonrası Ersun Yanal ve Comolli bir anda hedef tahtasına konuldu
Fırsatçılara gün doğdu: Emlakta faiz düştükçe fiyat artıyor Fırsatçılara gün doğdu: Emlakta faiz düştükçe fiyat artıyor
Ek tercih 2019 sonuçlarında geri sayım: ÖSYM ek tercih sonuçları açıklandı mı? Ek tercih 2019 sonuçlarında geri sayım: ÖSYM ek tercih sonuçları açıklandı mı?
Fransa'dan kritik Suudi Arabistan kararı: Bölgeye soruşturmaya yönelik uzmanlar gönderilecek Fransa'dan kritik Suudi Arabistan kararı: Bölgeye soruşturmaya yönelik uzmanlar gönderilecek
Bahşiş vermemek için kavga etti Bahşiş vermemek için kavga etti
Rusya'daki dev tatbikatta S-400'ler kullanıldı Rusya'daki dev tatbikatta S-400'ler kullanıldı
İş kadınını bu hale getiren zanlılar serbest kaldılar... Şaşırdık mı? İş kadınını bu hale getiren zanlılar serbest kaldılar... Şaşırdık mı?
Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp yurda döndü Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp yurda döndü
Son Dakika: Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu Son Dakika: Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu
Şampiyonlar Ligi E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı Şampiyonlar Ligi E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı
Denizli'de CHP’nin park tiyatrosu! 7 yıl sonra yeniden açtılar! Denizli'de CHP’nin park tiyatrosu! 7 yıl sonra yeniden açtılar!
Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Eylül 2019 Çarşamba 09:07:07 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 09:08:14

"Patriot teklifine açığız fakat bu S-400'lerden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir Patriot teklifine açık olduklarını kaydederek, 'Fakat ABD bunu, 'biz Türkiye'ye Patriot verelim onlar da S-400'lerden vazgeçsin' şeklinde görmesin. Bizim için bu, sıfır toplamlı bir oyun değil.' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir Patriot teklifine açık olduklarını kaydederek, "Fakat ABD bunu, 'biz Türkiye'ye Patriot verelim onlar da S-400'lerden vazgeçsin' şeklinde görmesin. Bizim için bu, sıfır toplamlı bir oyun değil." dedi.

Türk Miras Vakfı (THO) ve Amerika Uluslararası İlişkiler Konseyi (WACA) ortaklığında Washington'da gerçekleştirilen "Türkiye'nin Bölgesel Savunma, Enerji ve Ekonomi Perspektifi" başlıklı panele Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye'nin güvenlik politikalarında hava savunma sistemi açığının önemli bir mesele olarak aslında uzunca bir süredir tartışıldığını kaydeden Aybet, Türkiye'nin Rusya'dan önce başta ABD olmak üzere başka ülkelerle de görüşmeler yürüttüğünü hatırlattı.

Türkiye'nin kendi ulusal hava savunma sistemini inşa etme yaklaşımını sürdürdüğünü belirten Aybet, bu bakımdan teknoloji transferi konusuna önem verdiklerini ve ilgili ülkelerle bu konuları konuştuklarını söyledi.

"Bizim için bu, sıfır toplamlı bir oyun değil"

Aybet, şöyle konuştu:

"Türkiye S-400'leri seçti çünkü belli bir zaman dilimi içinde gereklilikleri karşılayan bir teklifti. Kaldı ki, bu alım hiçbir şekilde NATO'nun güvenlik unsurlarını tehdit etmemektedir. S-400'lerin de ötesinde farklı alternatifler gündeme gelirse bunlara bakıyor olacağız. Patriot'lar bunlardan biridir. Fakat ABD bunu, 'biz Türkiye'ye Patriot verelim onlar da S-400'lerden vazgeçsin' şeklinde görmesin. Bizim için bu, sıfır toplamlı bir oyun değil. Dolayısıyla Türkiye açısından evet biz Patriot'larla ilgili bir teklife açığız fakat bu hiçbir şekilde S-400'lerden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor."

Türk-Amerikan ilişkilerinde PKK/YPG sorunu ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konularının halen üzerine gidilmesi gereken iki alan olduğunu kaydeden Aybet, Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge konusunda bekleyecek sabrının kalmadığını söyledi.

3 yılda enerji altyapısına ciddi yatırım

Bakan Yardımcısı Bayraktar ise Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak adına önemli hamleler yaptığına işaret ederek, "Son 3 yılda özellikle enerji altyapısı anlamında ciddi yatırımlar yaptık." dedi.

Türkiye'nin enerjide daha öngörülebilir bir düzleme geçmeye kararlı olduğunu belirten Bayraktar, Türkiye'nin ABD'nin İran yaptırımlarına uymasının ardından enerji kaynaklarını çeşitlendirme noktasında bazı adımlar attığını ve bu kapsamda bölgedeki diğer ülkelerle temaslarda bulunduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'a ait petrol tesislerinin vurulmasından doğacak bir dalgalanmanın herkesi etkileyeceğini vurgulayan Bayraktar, uluslararası petrol piyasasındaki belirsizliklerin ise daha önemli olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'nin duruşu biraz daha takdir edilmeli"

Kireçci ise Türkiye'nin çok zor bir coğrafyada önemli bir istikrar adası olarak önemli bir yer tuttuğunu kaydederek, "Batılı müttefiklerimizin Türkiye'nin bu istikrarlı duruşunu biraz daha takdir etmesini beklerdik." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin işleyen bir demokrasiye, açık piyasa ekonomisine ve dinamik bir toplum yapısına sahip olduğunu anlatan Kireçci, Türkiye'nin içinde olmadığı bir bölgesel güvenlik denkleminin kurulamayacağını vurguladı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ