Patlarsa felaket olur
Sibirya'da, terk edilmiş bir kimyasal madde fabrikasının, müdahale edilmezse, Çernobil nükleer kazasına benzer bir çevre felaketine yol açabileceği ortaya çıktı. Yetkililer, acilen önlem alınması konusunda çağrıda bulundu.
‘DERHAL MÜDAHALE EDİLMELİ’
İnsanlık tarihinin en büyük çevre felaketi olarak kayıtlara geçen Çernobil’deki nükleer patlamanın yaraları henüz yeni sarılmaya başlamışken, benzer bir olayın Sibirya’da yaşanma ihtimali gündeme geldi. Rusya Tabii Kaynaklar ve Çevre Ajansı Başkanı Svetlana Radionova, Sibirya'da, terk edilmiş bir kimyasal madde fabrikasının, acil olarak müdahale edilmezse, Çernobil nükleer kazasına benzer bir çevre felaketine yol açabileceğini söyledi.
BİNLERCE DOLU TANK VAR
Tesiste büyük miktarda cıva kalıntısının yanı sıra bazıları basınçlı olmak üzere içleri tam olarak ne olduğu bilinmeyen kimyasallarla dolu tanklar bulunduğunu belirten Radionova, “Acilen önlem alınmalı. Yoksa felaket kaçınılmaz olabilir” dedi. Yetkililer, Sibirya'nın Irkutsk bölgesinde bulunan klor ve benzeri kimyasallar üreten Usolyekhimprom tesisi sahipleriyle gerekli önlemleri alması için iletişime geçse de henüz yanıt alınamadı.
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