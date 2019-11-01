Parlamento onayladı: Göçmenlerden kurtulma yasası!  

“Uluslararası Koruma ve Diğer Hükümler Hakkında” adı altında hazırlanan yasa, parlamentoda 5 gün süren tartışmaların ardından, önceki gün yapılan oylamada, oyçokluğuyla kabul edildi. Yeni kanun, Türkiye'ye iadeleri hızlandıracak yeni bir iltica sistemi oluşturulması, Ege Denizi'nde düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesine yönelik kontrollerin sıklaştırılması, göçmenlerin tespiti için polis kontrollerinin yoğunlaştırılması, iltica işlemlerinin kısaltılması gibi hükümler içeriyor.