Parlamento onayladı: Göçmenlerden kurtulma yasası!
Dünyanın en kötü mülteci kamplarının bulunduğu Yunanistan'da, Kiriakos Miçotakis hükümetinin hazırladığı göçmenlerle ilgili yeni önlemler içeren yasa tasarısı, parlamentoda onaylandı.
“Uluslararası Koruma ve Diğer Hükümler Hakkında” adı altında hazırlanan yasa, parlamentoda 5 gün süren tartışmaların ardından, önceki gün yapılan oylamada, oyçokluğuyla kabul edildi. Yeni kanun, Türkiye'ye iadeleri hızlandıracak yeni bir iltica sistemi oluşturulması, Ege Denizi'nde düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesine yönelik kontrollerin sıklaştırılması, göçmenlerin tespiti için polis kontrollerinin yoğunlaştırılması, iltica işlemlerinin kısaltılması gibi hükümler içeriyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı Heniyye: Yüzyılın Anlaşması planını bozmak hepimiz için farz
- Katar Başbakanı Al Sani: Ortak paydalarımız iş birliği fırsatları sunmaktadır
- AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu
- Körfez'in Barış Pınarı yalanları
- ABD’nin skandal kararına tepkiler devam ediyor! İşte o mektup...