09 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 01:34:04
Parayla saadet arıyorlar
Android ve iOS işletim sistemlerinde en çok kullanılan arkadaşlık uygulamalarından biri olan Tinder, kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor.
KULLANICI SAYISI 5 MİLYONA ULAŞTI
İki kullanıcının karşılıklı olarak birbirini beğenmesi ve sohbet etmesi üzerine kurulan uygulama, toplamda 5.2 milyon ücretli kullanıcı sayısına ulaştı. Tinder, bu sayıyla geçen yıl 3.7 milyon olan abone sayısına bir yıl içinde 1.5 milyon abone daha eklemiş oldu.
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