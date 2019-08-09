Parayla saadet arıyorlar

KULLANICI SAYISI 5 MİLYONA ULAŞTI

İki kullanıcının karşılıklı olarak birbirini beğenmesi ve sohbet etmesi üzerine kurulan uygulama, toplamda 5.2 milyon ücretli kullanıcı sayısına ulaştı. Tinder, bu sayıyla geçen yıl 3.7 milyon olan abone sayısına bir yıl içinde 1.5 milyon abone daha eklemiş oldu.