Parası olan ejderi görecek

ZİYARETÇİ SINIRLAMASI

Komodo ejderlerinin ve doğanın, kitlesel turizmden olumsuz etkilendiğini düşünen Endonezyalı yetkililer, geçtiğimiz aylarda Komodo Ulusal Parkı’nı turizme tamamen kapatma kararı almıştı. Ancak bunun yerine ziyaretçi sayısını ‘sınırlamayı’ düşünen yetkililer, adaya giriş ücretlerini artırmaya karar verdi. Yıllık 1000 dolara üyelik sistemi başlatılacağını duyuran Vali Viktor Bungtilu Laiskodat, “Sadece cüzdanları kabarık olan insanların Komodo ejderlerini görmelerine izin verilecek” dedi.