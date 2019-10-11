Paranoyak komşudan idrarlı saldırı

KEFALET DE ÖDEYECEK

Florida eyaletinde yaşayan 71 yaşındaki Joel Benjamin isimli adam, geçtiğimiz nisan ayında, komşusu olan 50 yaşındaki kadına, su tabancasının içine doldurduğu idrarıyla saldırdı. Kadının tam yüzünü hedef alan Benjamin, olay yerinden kaçtı. Öfkeden deliye dönen komşu, adamdan şikayetçi oldu. Geçtiğimiz hafta görülen davada Benjamin'e bir ay hapis cezası verildi. Ayrıca, 1.000 dolar kefalet ödeyecek adamın komşusuna yaklaşması da yasaklandı.

YÜZÜNÜ HEDEF ALDI

Gelecek ay serbest bırakılacak olan Benjamin kendini kaybettiği için böyle bir şey yaptığını belirterek, “Yüzüne birden fazla kez idrarımla dolu tabancayı sıktım. Pişman değilim. Yine bir fırsatım olsa aynı şeyi yaparım” ifadelerini kullandı. Polis yetkilileri, yaşlı adamın, komşusunu hükümetin görevlendirdiği bir casus olarak kendisini izlediği için hedef aldığını söyledi. Öte yandan Florida’da su tabancası ilk kez silah sayıldı.