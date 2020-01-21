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21 Ocak 2020 Salı 10:27:48 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 10:47:15

Paraguay'da 75 mahkum cezaevinden kaçtı

Paraguay'ın Pedro Juan Caballero kentindeki bir cezaevinden 75 mahkum kaçtı.

Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın kuzeyinde bir cezaevinden 75 mahkumun kaçtığı bildirildi.

Yetkililer, Paraguay'ın Brezilya sınırı yakınında yer alan Pedro Juan Caballero kentindeki cezaevinden 75 mahkumun kaçtığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Euclides Acevedo, yaptığı açıklamada, kaçanlardan çoğunun Brezilyalı uyuşturucu çetesi üyesi olduğunun tespit edildiğini, gardiyanlardan bazılarının da mahkumların kaçmasına yardım ettiğini belirtti. 

Acevedo, bu olayın Brezilyalı çetelerin, silah ve uyuşturucu kaçakçılığında Paraguay'ı bir geçiş noktası olarak kullandığının delili olarak değerlendirilebileceğini vurguladı. 

Kaçak mahkumların yakalanması için operasyon başlatıldı.

AA

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