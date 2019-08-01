Para politikalarında makas değişimi gerçekleşti

  • Bist 100
    101955
  • Dolar
    5,5760
  • Euro
    6,1631
  • Altın
    251,3590
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başsavcılıktan Sedat Peker hakkında takipsizlik kararı Başsavcılıktan Sedat Peker hakkında takipsizlik kararı
Şırnak'ta teslim olan 4 PKK'lı terörist tutuklandı Şırnak'ta teslim olan 4 PKK'lı terörist tutuklandı
Sokakta dehşet! Çocuk çocuğu boğazından bıçaklayıp öldürdü! Sokakta dehşet! Çocuk çocuğu boğazından bıçaklayıp öldürdü!
Akılalmaz olay! Ayakkabı kutusunda ölmüş bebek bulundu! Akılalmaz olay! Ayakkabı kutusunda ölmüş bebek bulundu!
Ameliyat sırasında 3 ay durması unutulan yarım metrelik tel 28 ay süren ağrıyla ortaya çıktı Ameliyat sırasında 3 ay durması unutulan yarım metrelik tel 28 ay süren ağrıyla ortaya çıktı
Erol Bulut: Yabancı sayısının azalması gerektiği düşüncesinde değilim Erol Bulut: Yabancı sayısının azalması gerektiği düşüncesinde değilim
3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri! 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri!
ABD'de Ermeni teröristin tahliyesini Türkiye durdurdu ABD'de Ermeni teröristin tahliyesini Türkiye durdurdu
James Michael McAdoo Beşiktaş Sompo Japan'da James Michael McAdoo Beşiktaş Sompo Japan'da
Ali Koç ve Comolli, Luiz Gustavo transferini bitirmek için Fransa'da Ali Koç ve Comolli, Luiz Gustavo transferini bitirmek için Fransa'da
Suriyeli kadının çantasını çalan kapkaç zanlısı yakalandı Suriyeli kadının çantasını çalan kapkaç zanlısı yakalandı
Bakan'dan memurlar için önemli zam açıklaması Bakan'dan memurlar için önemli zam açıklaması
Genç müzisyen Marmaris'te kaldığı otel odasında ölü bulundu Genç müzisyen Marmaris'te kaldığı otel odasında ölü bulundu
Son dakika: 9 yaşındaki Yunus Emre'yi ağabeyi öldürmüş! Son dakika: 9 yaşındaki Yunus Emre'yi ağabeyi öldürmüş!
'Organize suçlara' 35 bin operasyon 'Organize suçlara' 35 bin operasyon
THY ile Bangkok Hava Yolları arasında anlaşma yapıldı THY ile Bangkok Hava Yolları arasında anlaşma yapıldı
Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? 2019 sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları sorgulama! Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? 2019 sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları sorgulama!
Hürmüz Boğazı için Almanya'dan sonra İspanya da ABD'ye ret yanıtını verdi Hürmüz Boğazı için Almanya'dan sonra İspanya da ABD'ye ret yanıtını verdi
Diyanetten 4 milyon öğrenciye çevre eğitimi Diyanetten 4 milyon öğrenciye çevre eğitimi
BAE'nin İran hamlesinin arkasındaki gizli toplantının detaylarına Türk ajansı ulaştı BAE'nin İran hamlesinin arkasındaki gizli toplantının detaylarına Türk ajansı ulaştı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan transfer ve Orhan Ak sözleri Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan transfer ve Orhan Ak sözleri
Yakıt Emniyet Sistemi ile yüzde 100 garantili otogaz dönemi başlıyor Yakıt Emniyet Sistemi ile yüzde 100 garantili otogaz dönemi başlıyor
Küresel altın talebi ikinci çeyrekte arttı Küresel altın talebi ikinci çeyrekte arttı
Binalar için "Enerji Kimlik Belgesi" alımında son viraj Binalar için "Enerji Kimlik Belgesi" alımında son viraj

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:05:38 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:07:12

Para politikalarında makas değişimi gerçekleşti

Açıklanan veriler ile yaşanan gelişmelerin küresel ekonomik konjonktürün daha fazla teşvike ihtiyaç duyduğunu ortaya koyması, Fed ve ECB gibi önde gelen merkez bankalarını para politikaları açısından geriye dönmek zorunda bıraktı.

Dünya çapında iktisadi faaliyetin yavaşlaması ve korumacılık eğiliminin artması ile gelişmiş ülke merkez bankaları normalleşme adımlarına "es vererek" para politikalarında geriye dönmek zorunda kalırken, yeni dönemde politika ayarlamalarında izlenecek patika piyasalar açısından kritik olacak.

Küresel ekonomide iktisadi faaliyetin yavaşlaması ve enflasyona dair aşağı yönlü beklentiler ülke merkez bankalarının önündeki en önemli riskler olurken, bu kapsamda para politikalarının da yeniden şekillendiği görüldü.

Yılbaşından bu yana gerek ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde bir yol alınamaması gerekse jeopolitik risklerin gündemden düşmemesi ise deneyimlenen en zor gelişmeler olarak öne çıktı.

Dünya çapında bakıldığında, ticaret ve tarifelerle ilgili belirsizlikler nedeniyle özellikle imalat sanayideki güç kaybı dikkati çekici bir düzeye erişti. Önde gelen merkez bankaları, para politikalarına dair karar metinlerinde söz konusu risklere işaret ederken, yılın ikinci yarısında genişlemeci politikalara ihtiyaç duyulduğu dillendirilmeye başlandı.

Bu kapsamda başı çeken Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası (Fed), küresel ekonominin daha fazla teşvike ihtiyaç duyduğu, bunun için gerekli adımların atılacağı mesajını verdi. Bugüne gelindiğinde, gelişmekte olan ülkelerin de temmuz itibarıyla faizlerde indirime giderek büyük merkez bankalarının yolunda ilerlediği görüldü.

Tüm bunlar, geçen yıl itibarıyla normalleşme adımlarını hızlandıran merkez bankalarının, küresel konjonktür doğrultusunda genişlemeci para politikalarına geri döndüğünü ortaya koydu. Piyasalar açısından kritik nokta ise genişlemeci para politikalarında hız ve zamanlama açısından izlenecek patika olacak.

Fed

Fed'in dün sonuçlanan Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizler, beklentiler dahilinde 25 baz puan indirildi. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın bankaya ilişkin faiz indirimi çağrılarının arttığı son dönemde, Fed'in böyle bir adımı gerçekleştirmesi için verileri rehber alması, piyasalarda indirimin hangi düzeyde gerçekleşeceğine dair belirsizliğe neden olmuştu. Buna karşın faiz indiriminin boyutuna dair değil, gelecek dönemde hız ve zamanlama açısından izlenecek yola dair verilecek mesajlar piyasalar açısından daha kritik bir konu olarak öne çıkmıştı.

Nitekim dünkü Fed toplantısında da piyasalar, faiz indirim patikasına ilişkin net bir sinyal alamazken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları kafa karışıklığı yarattı.

Powell'ın, alınan kararın uzun dönemli bir faiz indirimi döngüsünün başlangıcı olmadığını, faizlerin yeniden indirilebileceğini ancak ekonomi iyiye giderse tekrar yükseltilebileceğini belirtmesi, bankanın gelecek dönem politikasına ilişkin belirsizlikleri artırdı. Öte yandan, Powell'ın açıklamaları iletişim açısından zayıf bulunurken, Fed'in sözle yönlendirme politikasına ilişkin son dönemde yapılan eleştirilerin de artmasına neden oldu.

Fed, en son küresel ekonomik krizin etkilerini bertaraf etmek için Aralık 2008'de faiz oranını yüzde 0,25 ile tüm zamanların en düşük seviyesine çekmiş, Aralık 2015'e kadar da faiz oranlarını yükseltmemişti. Bu tarihten itibaren para politikasında normalleşme yoluna giden Fed, kademeli artırımlarla Aralık 2018'de faiz oranlarını 2,25-2,50 aralığına çıkarmıştı.

Bu yıla ise 3 faiz artırımı beklentisiyle başlayan Fed, gerek Trump'ın ticaret politikaları gerek küresel ekonomideki yavaşlama gerekse de jeopolitik risklerdeki artış sonrası yılın ikinci yarısı itibarıyla faiz indirimi sinyali verdi. Dün beklentiler doğrultusunda karar alan Fed, faizleri yaklaşık 11 yılın ardından ilk kez indirmiş oldu.

ECB

ECB, en son Mart 2016'da gerçekleştirdiği toplantıda, mevduat faizini 10 baz puan azaltarak yüzde eksi 0,40'a, politika faizini 5 baz puan düşürerek yüzde sıfıra çekmişti. Marjinal borç verme faizini de 5 baz puan indirerek yüzde 0,25 olarak belirleyen banka, ayrıca varlık alım miktarını 60 milyar avrodan 80 milyar avroya yükseltmişti.

Uzun süre söz konusu oranlarla yola devam eden ECB, teşviklere rağmen ekonomide istenilen düzeyde bir toparlanma sağlanamaması üzerine yeniden kolları sıvadı.

ECB Başkanı Mario Draghi, haziran ayında enflasyonun hedefe doğru yol almaması durumunda bankanın daha fazla teşviki gözden geçireceğini söylemişti. Bunun üzerine faiz indirimi ve parasal genişleme beklentileri artmıştı.

Geçen hafta gerçekleştirilen ECB toplantısında ise banka faizlerin mevcut seviyesine dokunmazken, ilave gevşeme için farklı alanlardaki arayışların hızlandırıldığı sinyali verdi. Bu kapsamda faizler için sözlü yönlendirmenin güçlendirilmesi, rezervlere ödenen faizlere yönelik kademelendirme ve yeni varlık alımları için boyut ve kapsam konusundaki seçeneklerin araştırılması yeni alanlar olarak öne çıktı.

ECB, mevcut sözlü yönlendirmesini ise "faiz oranlarının en azından 2020'nin ilk yarısı boyunca mevcut ya da daha düşük seviyede kalacağı" şeklinde değiştirdi. ECB Başkanı Draghi de "önemli ölçüde parasal teşvik gerekiyor" ifadesini kullanarak, dünya çapında imalat sektörü görünümünün kötüleştiğini vurguladı.

Gelinen noktada, ECB'nin eylül ayı toplantısında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu öngörü gerçekleşirse ECB, tam 3,5 yıl sonra faiz indirimine gitmiş olacak. Piyasa beklentileri, ECB'nin mevduat faizinde 10 baz puanlık indirime gideceği, aylık 30 milyar avroluk da varlık alımı yapacağı şeklinde oluşmuş durumda...

Gelişmekte olan ülkelerden faiz indirimi

ECB ve Fed'in bu yılın ikinci yarısı itibarıyla küresel ekonomideki risklere işaret ederek faiz indirimi sinyali vermesi sonrası gelişmekte olan ülkelerin de faiz indirimi yoluna gittiği görüldü.

Temmuz ayı itibarıyla Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,5'e çekti. Bu dönemde politika faizi Endonezya'da 25 baz puan düşürülerek yüzde 5,75'e, Güney Afrika'da 25 baz puan indirilerek yüzde 6,50'ye çekildi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da piyasa beklentilerinin üzerinde bir hamle yaparak politika faizini 425 baz puan azalttı ve yüzde 24'ten yüzde 19,75'e düşürdü.

Son olarak geçen hafta Rusya Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan azaltarak yüzde 7,25'e düşürdü. Banka, 2020'nin ilk yarısında nötr para politikasına geçileceğini de duyurdu.

Avustralya, Sırbistan, Ukrayna, Paraguay ve Azerbaycan da temmuz ayında politika faizinde indirime giden ülkeler arasında yer aldı.

"Mevcut koşullar gelişmekte olan ülkelere nefes alma imkanı sağladı"

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in ikinci yarısından itibaren global ekonomide gözlenen yavaşlamanın, dünya para politikasına yön veren Fed, ECB ve Çin Merkez Bankası gibi kurumların uyguladığı para politikası çerçevelerinde revizyona gitmelerine neden olduğunu söyledi.

Küresel ekonomik kriz sonrası atılan maliye ve para politikası adımlarının ilk ciddi dalgalanmada heba edilmemesi için büyümenin, enflasyon ve diğer önemli makro dengelerin ötesine geçtiği ve dikkat sıralamasında listenin en üstünde kendisine yer bulduğu bir dönemin içerisinde olunduğunu anlatan Gödek, şunları kaydetti:

"Fed'in 2018'de Başkan Trump'ın mali tarafta yaptığı gevşeme hamlesini yüzde 3'lere ulaşan büyüme performansının ardından 4 kez 25 baz puanlık parasal sıkılaştırma ve bilanço operasyonu ile dengelemeye çalışması, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tamamına yakınında uygulamada olan politikaların gözden geçirilmesine, daha ihtiyatlı bir duruşun takınılmasına ve sıkı para politikasının önceliklendirilmesine yol açmıştı. Ayrıca, 2018'in nisan-mayıs ve ağustos-eylül dönemlerinde gelişmekte olan ülke varlıklarından güvenli liman arayışı çerçevesinde fon çıkışlarının yaşanması ve akabinde sertleşen ABD-Çin ticaret belirsizliği de süreci negatif yönde destekleyen unsurlar olarak dikkati çekmişti. 2019 ise Fed Başkanı Powell'ın Kasım 2018'de nötr faiz oranı seviyesine dair yaptığı atıf değişikliğinden bu yana daha genişlemeci bir para politikasının global çapta benimsenebileceği düşüncesinden hareketle fon hareketlerinin yeniden ivmelenmesi şeklinde gerçekleşmekte."

Gödek, Çin'de kamu eliyle atılan genişlemeci adımlar ve Fed ile ECB'nin sözle yönlendirme değişiklikleriyle başlayan farklılaşmanın somut adımlarla destekleneceği beklentilerine işaret ederek, bu durumun gelişmekte olan ülke para politikalarının 2018'in sıkılaşma döngüsünden uzaklaşmasına yol açtığını vurguladı.

Gelişmekte olan ülkelerin, ikinci yarıya olabildiğince koşulların getirdiği avantajı değerlendirme çabasıyla girmeye çalıştığını ifade eden Gödek, "Hindistan, Endonezya, Güney Kore, Şili, Güney Kore, Rusya ve Türkiye gibi önemli üyelerin politika faizlerinde yaptıkları ayarlamalar yakın dönem içerisinde Brezilya ile devam edebilir." dedi.

Gödek, mevcut ortamın en azından 2020'nin ilk çeyreğine dek devam edebileceği öngörüsünde bulunarak, "Enflasyondan ziyade büyüme kavramının öne çıkarıldığı bu dönem, gelişmekte olan ülke para politikaları için bir miktar daha oyun alanı açıyor ancak manevranın genişliği konusunda risk algısı değişiminin yaratabileceği problem gözetildiğinde soru işaretleri de yok değil. Öyle ya da böyle mevcut koşullar gelişmekte olan ülkeler açısından kısa süreli de olsa nefes alma imkanı sağladı ve şu anda kullanılan da tam olarak bu." ifadelerini kullandı.

(AA)

AVM'de minik çocuğa korkunç tekme kamerada
Faiz lobisini kızdıracak bir açıklama da o bankadan geldi!
Katilinin videosunu çekti: 'Kendimi de beni de öldürürüm' demişti...
Erdoğan: TSK en büyük teminatımızdır!
Polisten geri dönüşüm dersi: Attığı buzdolabını tepeye taşıttılar
Görüşmenin perde arkası... Erdoğan neden Bahçeli'nin evine gitti?
Emekliye ve memura ek 830 TL! Emeklileri ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor!
Planının açıklanma tarihi ağustosun sonunda belli olacak
Mahkemeden flaş karar... Bu notu yazdıktan sonra otelde yakalandı!
Suudi memurdan Türk hacı adaylarına büyük jest
Teröristler birbirine girdi: Kolaysa gel kendin yap!
Deniz Türüç, Fenerbahçe ile el sıkıştı
Skandalda son durak Aydın Büyükşehir Belediyesi! Maaşların yarısı örgüte gitmiş!
ABD ateşle oynuyor! Türkiye olmazsa büyük felaket ve kaos kapıda!
CHP'li başkan hanedanlık kurmuş! Tüm akrabaları belediyede
İstanbul ve birçok il için hava durumu ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Besle kargayı oysun gözünü! Suriye'de bir ilk oldu
Doğu Akdeniz’de korsan bir anlaşmaya hazırlanıyorlar
Aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu
Şırnak'ta teslim olan 4 PKK'lı terörist tutuklandı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ