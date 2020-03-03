Papa koronavirüse mi yakalandı? Testin sonucu açıklandı

İngiliz haber ajansı Reuters'ın İtalyan gazetesi Il Messaggero'dan aktardığı habere göre; Papa Francis'in coronavirüs (Covid-19) testinden geçirildiği ve sonucun negatif çıktığı belirtildi.

Ancak Vatikan sözcüsü Matteo Bruni'nin koronavirüs iddialarına hiçbir yorumda bulunmaması dikkat çekti.

On yıl önce hastalık nedeniyle akciğerinin bir kısmı alınan 83 yaşındaki ruhani lider, geçtiğimiz hafta tüm etkinliklerini iptal etmiş, kameraların önüne çıkmaktan kaçınmıştı.

(REUTERS)