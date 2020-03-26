Papa ile aynı konutta kalan rahip koronavirüslü çıktı
Katoliklerin ruhani lideri Papa ile aynı konutta kalan bir rahipte, koronavirüse rastlandı.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile aynı konutta ikamet eden bir rahipte, koronavirüs tespit edildi.
RAHİP, KORONAYA YAKALANDI
İtalyan basınına göre göre; Casa Santa Marta binasında yaşayan ve koronavirüse yakalanan rahip, başkent Roma'daki bir hastaneye kaldırıldı.
PAPA'YA YENİ TEST
Bu gelişmenin ardından Papa ve misafirlerine test yapıldı ve tüm sonuçların negatif çıktığı belirtildi. Papa'nın, önlem amaçlı olarak yemekleri kantin yerine odasında yediği belirtildi. Papa Francis'e daha önce test yapılmış, sonuç negatif çıkmıştı.
KORONAVİRÜS, VATİKAN'A SIÇRADI
Öte yandan, Vatikan'da söz konusu rahibin dışında 4 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
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