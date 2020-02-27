Papa hastalandı, tüm programI iptal edildi

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, corona virüs hastalarına destek toplantısının ardından rahatsızlandı. Papa'nın bugün yapacağı etkinlikler iptal edildi.

PROGRAM İPTAL EDİLDİ

Vatikan, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un hastalandığını duyurdu. Papa'nın bugün Roma din adamlarıyla yapılması planlanan etkinliği hastalık nedeniyle iptal edildi.

VATİKAN DUYURDU

Vatikan'dan yapılan duyuruda 83 yaşındaki Papa Francis'in 'hafif bir rahatsızlık' geçirdiği ve bugün yapılması planlanan etkinliklerin iptal edildiği belirtildi. Vatikan, Papa'nın evde istirahat edeceği bilgisini paylaştı.

Vatikan'ın duyurusunda Papa'nın hastalığı ile ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı ancak Papa'nın en son görüntülendiği kilise etkinliğinde sürekli olarak burnunu silmesi ve öksürmesi dikkat çekti.

(Hürriyet)