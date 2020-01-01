Papa Francis, elini bırakmayan kadına vurdu
Papa Francis, Aziz Petrus Meydanı'nda Hz. İsa (a.s.) sözde doğum sahnesini ziyaret etti. Burada kalabalık içinde Hristiyan bir kadın elini sertçe çekince, Papa kadının elini tokatladı.
Papa Francis, Aziz Petrus Meydanı´nda Hz. İsa'nın (a.s.) sözde doğum sahnesini ziyaret etmek için bulunduğu Aziz Petrus Meydanı'nda bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine tepki gösterdi. O anlar saniye saniye amatör kameralara yansıdı.
Vatikan´ın Aziz Petrus Meydanı´nda, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hz. İsa´nın (a.s.) sözde doğum sahnesini ziyaret eden Papa Francis, onu karşılamak için gelen kalabalıkla buluştu.
Kendisini karşılamaya gelen ziyaretçilerle el sıkışan Papa Francis, bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine tepki göstererek elini bırakması için kadının eline vurdu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Papa Francis´in oldukça sinirlendiği görüldü.
DHA
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