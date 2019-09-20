Panda krizi 

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

2003 yılından bu yana Tayland’ın Çang Mai bölgesindeki hayvanat bahçesinde yaşayan Çuang Çuang isimli panda, geçtiğimiz pazartesi günü öldü. Beklenmedik bir anda gelen ölüm haberi, anavatanı Çin’de infial yarattı. Sosyal medyada büyük tepki gösteren kullanıcılar, Tayland’ı hayvana doğru bakamamakla suçladı. Hayvanat bahçesi yetkilileri, Cuang Çuang’ın bambu yapraklarından oluşan yemeğini yedikten kısa bir süre sonra bulunduğu yere yığılarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

SAĞLIK KONTROLÜ TEMİZ ÇIKTI

Hayvanat bahçesi yetkilileri, 19 yaşındaki Chuang’ın yakın zamanda sağlık kontrolünden geçtiğini, vücudunda herhangi bir hastalık belirtisi olmadığını söyledi. Çin hükümeti ise olayla ilgili soruşturma başlatırken, pandanın ölüm nedenini araştırmak için Tayland’a heyet gönderilecek. Çiftleşmesi için getirilen dişi panda Lin Hui’ye ilgi göstermeyen Çuang Çuang’ın cinsel isteğini artırmak için çeşitli yöntemler denenmiş ve hikayesi bütün Tayland’da günlerce konuşulmuştu.