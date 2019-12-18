18 Aralık 2019 Çarşamba 09:30:41 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 10:03:06
Panama'da bir cezaevinde silahlı çatışma çıktı: 12 mahkum öldü
Başkent Panama'da bulunan La Joyita cezaevinde çıkan silahlı çatışmada 12 mahkum öldü, 13 mahkum yaralandı. Cezaevinde çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.
Polis yetkilileri, başkent Panama yakınlarında La Joyita cezaevinde silahlı çatışma çıktığını, çatışmada 12 mahkumun öldüğünü bildirdi.
Yetkililer, yaralanan 13 mahkumun da tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.
Çatışmanın ardından cezaevinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini belirten yetkililer, gardiyan ve cezaevi personelinden yaralanan olmadığını ifade etti.
AA
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