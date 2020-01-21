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21 Ocak 2020 Salı 14:35:30 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 15:43:14

'Pakistanlı Hulk’ boyu boyuna bir eş arıyor: Ağır sıklet bir eşim olmalı ki ona zarar vermeyeyim

'Pakistanlı Hulk’ olarak bilinen Arbab Khizer Hayat kendisine eş arıyor. Hayat, "Ağır sıklet bir eşim olmalı ki ona zarar vermeyeyim. Şimdiye dek benimle evlenmek isteyen kadınların tümü fazlasıyla cılızdı" açıklamasında bulundu

Devasa görüntüsüyle çizgi roman kahramanı Hulk’a benzetilen 27 yaşındaki Arbab Khizer Hayat, ailesinin evlilik ısrarları sonucu kendisine uygun bir eş arayışına girdiğini belirtti. Ancak Hayat, pek çok müstakbel gelin adayını kendi fiziksel özelliklerine uymadığı gerekçesiyle geri çevirdiğini söyledi.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Hayat, “Ağır sıklet bir eşim olmalı ki ona zarar vermeyeyim. Şimdiye dek benimle evlenmek isteyen kadınların tümü fazlasıyla cılızdı” ifadelerini kullandı.  

Ortalama bir kadının kendisi için kötü eşleşme olacağını düşünen Pakistanlı Hulk, “En az 100 kilo olan bir kadınla tanışmak istiyorum ve boyunun da 1.92’den uzun olması gerekiyor ki birlikte iyi görünelim” ifadelerini kullandı.

Hayat, bu kriterlere uymadığı gerekçesiyle 200-300 kadını reddettiğini de öne sürdü.

GÜNLÜK MENÜSÜ ŞAŞIRTIYOR

Ülkenin kuzeyindeki Mardan kentinde yaşayan ve burada bir hayli ünlü olan Arbab Khizer Hayat, 1.97 cm boyunda ve 444 kilogram ağırlığında. Ününü ve devasa vücudunu çeşitli gösterileri sergilemek için kullanan Hayat; elleriyle arabaları havaya kaldırıyor, tek bir iple traktörleri, otobüsleri çekiyor.

Görünümünü korumak için bir hayli çaba sarf eden Hayat, bir günde tam dört tavuk, 36 yumurta ve üç kilo et yiyor, ayrıca beş litre süt içiyor. Pakistanlı Hulk, ABD’de profesyonel güreşçilerin yarıştığı WWE’ye katılmayı hedefliyor.

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