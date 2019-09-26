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26 Eylül 2019 Perşembe 00:22:17 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 00:27:53

Pakistanlı bir politikacı, Başkan Erdoğan'ın konuşmasını böyle paylaştı: Ne lider ama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'nda; BM'nin adaletsiz yapısı, Arakanlılar, Mısır darbesi, Filistin sorunu-İsrail'in uyguladığı vahşet, Keşmir, nükleer silahlar, Cemal Kaşıkçı cinayeti gibi konularda sözünü esirgemeden, dünyaya haykırdığı konuşması dünya kamuoyunda büyük coşku uyandırdı. Pakistanlı bir politikacı da coşkusunu Twitter'dan 'liderlik bir ünvan değildir, ne lider ama' mesajıyla ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma, tüm İslam aleminde ve mazlumların ülkelerinde büyük bir coşkuya sebep oldu.

MAZLUM COĞRAFYALARDAN VE İSLAM ALEMİNDEN TEBRİKLER YAĞIYOR

Twitter'da dünya listesinde #OurVoiceErdoğan etiketiyle 1. sıraya yükselen tarihi konuşma sonrası, Erdoğan hakkında, yabancı siyasilerden ve halklardan tebrikler ve övgü dolu mesajlar peş peşe geldi.

"LİDERLİK ÜNVANDAN İBARET DEĞİLDİR! İŞTE LİDER!"

Pakistanlı politikacı Irum Azeem Farooque, Twitter hesabından, Erdoğan'ın konuşmasından Keşmir'le ilgili bölümü paylaşarak, "Liderlik bir sıfat veya ünvanla ilgili değildir. Liderlik, etkililik ve nüfuzla ilgilidir. Ne lider ama!" ifadelerini kullandı.

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