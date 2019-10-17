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17 Ekim 2019 Perşembe 17:23:38 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 17:24:27

Pakistan'dan Hindistan'ın 'suyu keseceğiz' açıklamasına tepki

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Faysal, Hindistan Başbakanı Modi'nin Pakistan'a akan Hint nehirlerindeki suların akışının kesileceği yönündeki açıklamasına "Bu sular Pakistan'ın hakkıdır." dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Pakistan'a akan Hint nehirlerindeki suların akışının kesileceği yönündeki açıklamasına "Bu sular Pakistan'ın hakkıdır. Akışın kesilmesine yönelik her adım saldırganlık kabul edilecektir." dedi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Faysal, Modi'nin dün yaptığı, "Pakistan'a akan nehirlerimizdeki suların her damlası, Hint çiftçisinin hakkıdır. Suyun kesilmesi için çalışmalar başladı." açıklamasına cevap verdi.

Açıklamaları ve nehirlerin akışının durdurulmasına yönelik girişimleri "sorumsuzluk" olarak nitelendiren Faysal, "İndus Nehri'ni besleyen üç nehrin suları, İndus Suları Anlaşması'na göre Pakistan'ın hakkıdır. Suların kesilmesi ve nehirlerin yönünün değiştirilmesine yönelik her adım saldırganlık olarak kabul edilecektir ve Pakistan tarafından karşılık verilecektir." diye konuştu.

Faysal, Modi'nin açıklamalarının Güney Asya'da barışı tehdit ettiğini kaydederek "Bu adım Keşmir'de milyonlarca kişiye yönelik ablukanın ardından Hint hükümetinin sorumsuzluğunu gözler önüne seren ikinci bir adımdır. İnsan haklarına ve uluslararası yasalara saygılarının olmadığı tekrar ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin kontrolündeki Keşmir'den doğup İndus Nehri'ne akan nehirlerin Hindistan kontrolünde olan üçünün sularının akışının kesileceğine ilişkin bir başka açıklama, şubat ayında Hindistan Su Kaynakları Bakanı Nitin Gadkari tarafından yapılmıştı.

Bölgede bir baraj inşa edilerek üç nehrin sularının burada toplanacağını kaydeden Gadkari, Pakistan'a akışın kesilmesi için nehir yataklarının değiştirileceği ve rezerv alanları oluşturacağını açıklamıştı.

İndus Suları Anlaşması

Pakistan ile Hindistan arasında, Dünya Bankası garantörlüğünde 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması'na göre, İndus Nehri'ni besleyen 6 nehirden Beas, Ravi ve Sutlej akarsularının kontrolü Hindistan'a verildi.

Hindistan'a verilen nehirler İndus'u daha çok beslediği için Pakistan'a bu nehirler üzerinde haklar tanındı. Anlaşmaya Hindistan'ın enerji üretimi, tarım ve balıkçılık hakları olduğu maddesi de eklendi.

Pakistan, bu üç nehirden akan suyun bir kısmını kendisiyle paylaşmak zorunda olan Hindistan'ın su akışını engelleyen baraj projeleri nedeniyle son olarak geçen yıl Dünya Bankası'na şikayette bulundu.

Anlaşmanın garantörü Dünya Bankası'nın iki ülke yetkilileriyle mayıs ayında Washington'da yaptığı toplantılar, karar alınamadan sona erdi.

Söz konusu bu düzenlemeye rağmen, Hindistan, 2007'de inşasına başladığı Kişanganga barajını 2018'de Modi'nin katıldığı törenle açtı.

Hindistan'ın inşa ettiği barajlar nedeniyle Pakistan'da su kıtlığı ya da su baskını riskleri bulunuyor.

Pakistan ekonomisinin yüzde 20'si İndus Nehri çevresindeki faaliyetlere bağlı.

(AA)

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