24 Eylül 2019 Salı 23:04:41 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 23:10:25
Pakistan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Pakistan Başbakanı Han; "Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür ediyorum.Erdoğan gelecek ay Pakistan'ı ziyaret edecek" ifadeleri kullandı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Macron'dan ABD ve İran'a 'görüşme zamanı geldi' mesajı
- ABD'den BM'ye 'Çin'deki insan hakları ihlallerini soruşturun' çağrısı
- Özel izinle gelmişti! Dünyanın en büyüğü tekrar Türkiye’de
- Pakistan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
- Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Amazonlar'a 'dünyanın akciğeri' demenin anlamı yok