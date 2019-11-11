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11 Kasım 2019 Pazartesi 15:44:50 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 15:45:30

Pakistan'daki cemaatsiz Sih tapınakları Müslümanlarca korunuyor

Hindistan ve Pakistan'ın ayrılmasıyla cemaatsiz kalan Sih tapınakları yıllardır Müslümanların hoşgörüsüyle ayakta kaldı.

Hindistan'da bulunan 16. yüzyıldan kalma Babri Camisi arazisi tapınak yapılmak üzere Hindulara verilirken Pakistan'da cemaatsiz kalan Sih tapınakları Müslümanlar tarafından korunuyor.

Hindistan Anayasa Mahkemesi kararıyla tarihi caminin arazisinin Hindulara verilmesi, Pakistan'daki Müslümanlara ait olmayan cemaatsiz tapınakların durumunu da gündeme getirdi.

Lahor'daki Şahid Ganj Sih tapınağı, cami arazisi üzerine kurulması nedeniyle Babri Camisi'ne benzer özellikler taşıyor. Sihler, kenti ele geçirmelerinin ardından 18. yüzyılda burada bulunan camiyi yıkarak yerine şimdiki tapınağı yapmıştı.

İngiliz koloni döneminde açılan davalar sonucunda ise tapınağın tekrar camiye çevrilmesinin yasal olarak önüne geçildi. Hindistan'la Pakistan'ın ayrılmasının ardından Sihlerin Pakistan'ı terk etmesiyle tapınağın camiye dönüştürülmesi yeniden gündeme geldi.

Bu kez de bir İslam cumhuriyeti olan Pakistan mahkemeleri tapınağın camiye dönüştürülemeyeceğine karar verdi. 

Pakistan Sih Cemaati Başkanı Sardar Rameş Singh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Babri Camisi ve Şahid Ganj tapınağının hikayeleri benzer olsa da geldikleri noktada durumları çok farklı. Müslüman halk, Pakistan kurulduktan sonra tapınağı camiye çevirmeyip aksine korudu. Babri Camisi arazisi Müslümanlardan alınarak Hindulara teslim edildi ancak Sih cemaatine ait bu Şahid Ganj tapınağı hala Müslüman ülkesinde ayakta duruyor." diye konuştu.

Hindistan ve Pakistan'ın bağımsızlığını kazanmasıyla Lahor'da çok küçük bir cemaat kaldığını söyleyen Singh, "Müslümanlar tapınağı yeniden camiye dönüştürmekte ısrar etseydi kimse onları durduramazdı." dedi.

Singh, Hindistan'ın Babri Camisi arazisi kararını ise Sihizm'in kurucusu Baba Guru Nanak'ın doğumunun 550. yıl dönümünde Pakistan'da Kartarpur Koridoru'nu açtığı gün açıklanmasını ise "talihsizlik" olarak nitelendirdi.

Müslümanların desteğiyle tarihi tapınak yeniden açıldı

Ülkenin Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'in Sih cemaati lideri Sardar Çaranjit Singh ise ibadethaneleri korumada Hindistan'ın Pakistan'dan öğrenecekleri olduğunu söyledi.

Singh, Pakistan'daki en büyük Sih nüfusunun bu kentte yaşadığını belirterek, "1947'de kapanan 300 yıllık Baba Biba Singh tapınağı beş yıl önce, Müslümanların da yardımıyla yeniden açıldı." ifadelerini kullandı.

Ülkenin Mandi Bahauddin ve Gujrat kentlerinde de geçmişte kapanan iki tapınağın yeniden açıldığını söyleyen Singh, Hindistan'ın Babri Camisi kararının Kartarpur Koridoru'nun açılışıyla aynı gün açıklanmasıyla ilgili ise "Karar uzun zamandır mahkemede bekliyordu. Hindistan Anayasa Mahkemesi kararı açıklamayı bekletebilirdi ancak iki ülkede de inançlar arası hoşgörünün oluşabileceği bir günde bunu açıklamayı seçti." diye konuştu.

Bugün çoğunluğu Müslüman olan 210 milyonluk Pakistan'da 30 ila 40 bin Sih yaşadığı tahmin ediliyor.

(AA)

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