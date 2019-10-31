Pakistan'da trende patlama: 62 ölü

  • Bist 100
    98692
  • Dolar
    5,7197
  • Euro
    6,3886
  • Altın
    275,3660
İstanbul
17 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Burak Yılmaz'ı transfer edemeyen Lecce, bu kez Cenk Tosun'u istiyor Burak Yılmaz'ı transfer edemeyen Lecce, bu kez Cenk Tosun'u istiyor
Fenerbahçe'den Başakşehir'e İrfan Can Kahveci teklifi: Miha Zajc + Mehmet Ekici + 2 milyon Euro Fenerbahçe'den Başakşehir'e İrfan Can Kahveci teklifi: Miha Zajc + Mehmet Ekici + 2 milyon Euro
ABD'nin ham petrol stokları arttı ABD'nin ham petrol stokları arttı
Felaket... Binlercesi ölü bulundu! Halk tedirgin Felaket... Binlercesi ölü bulundu! Halk tedirgin
Cadılar Bayramı neden kutlanır? Cadılar Bayramı nedir? Cadılar Bayramı neden kutlanır? Cadılar Bayramı nedir?
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Meteoroloji'den Türkiye'nin kuzeyi için önemli sağanak uyarısı Meteoroloji'den Türkiye'nin kuzeyi için önemli sağanak uyarısı
İtalyan devi Milan, ocak ayında 20 milyon Euro karşılığında Zeki Çelik'i kadrosuna katabilir İtalyan devi Milan, ocak ayında 20 milyon Euro karşılığında Zeki Çelik'i kadrosuna katabilir
Son Dakika: Varlık Fonu, Borsa İstanbul'daki EBRD payını satın almak istiyor Son Dakika: Varlık Fonu, Borsa İstanbul'daki EBRD payını satın almak istiyor
Pakistan'da trende patlama - VİDEO Pakistan'da trende patlama - VİDEO
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda Maccabi FOX'a 67-55 mağlup oldu Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda Maccabi FOX'a 67-55 mağlup oldu
1,5 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi 1,5 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Afrin'de bomba yüklü araç patladı! 4 ölü 12 yaralı Afrin'de bomba yüklü araç patladı! 4 ölü 12 yaralı
Türkiye'den F-35 projesi açıklaması: Çalışmalar var, dönebiliriz Türkiye'den F-35 projesi açıklaması: Çalışmalar var, dönebiliriz
Danimarka'dan çirkin kampanya! 'Vatan size minnettar tişörtlerini Fenerbahçe yönetimi zorla giydirdi' Danimarka'dan çirkin kampanya! 'Vatan size minnettar tişörtlerini Fenerbahçe yönetimi zorla giydirdi'
ABD’den PKK’ya özel vize ABD’den PKK’ya özel vize
O teröristin ailesi YPG’den kaçıp Türkiye’ye sığınmış O teröristin ailesi YPG’den kaçıp Türkiye’ye sığınmış
Pakistan'da trende patlama: 62 ölü Pakistan'da trende patlama: 62 ölü
Temsilciler Meclisi'nin amacı ortaya çıktı! Hedef Trump'ın 13 Kasım'daki Başkan Erdoğan ile olan görüşmesi Temsilciler Meclisi'nin amacı ortaya çıktı! Hedef Trump'ın 13 Kasım'daki Başkan Erdoğan ile olan görüşmesi
Bağdadi operasyonuyla ilgili flaş Türkiye cevabı: Tam zamanıydı, vurduk Bağdadi operasyonuyla ilgili flaş Türkiye cevabı: Tam zamanıydı, vurduk
Bağdadi'nin ihbarcısına 25 milyon dolar ödül Bağdadi'nin ihbarcısına 25 milyon dolar ödül
İzmir merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı İzmir merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli şekilde geliyor Meteoroloji uyardı! Kuvvetli şekilde geliyor
Liverpool ve Arsenal'in çılgın düellosu Liverpool ve Arsenal'in çılgın düellosu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Ekim 2019 Perşembe 08:33:38 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 09:38:09

Pakistan'da trende patlama: 62 ölü

Pakistan'ın Punjab eyaletinde hareket halindeki bir trende patlama sonrası meydana gelen yangından en az 62 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında patlamanın ardından üç vagonu alev alan trende ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Karaçi'den kuzeyindeki Ravalpindi'ye giden Tezgram ekspresinde, Rahim Yar Han kentinin Liyakatpur ilçesi yakınlarında bir patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi.


Ahmed, patlamaya yolcuların yanlarında taşıdıkları, kahvaltı hazırlamak için kullandıkları, "kamp ocağı" olarak bilinen iki küçük tüpün neden olduğunu belirterek, trendekilerdeki yolculardan bazılarının patlama sonrasında ve yangın sırasında panikle trenden atladıkları için hayatını kaybettiğini belirtti.

PAKİSTAN ORDUSU DOKTOR GÖNDERDİ

Rahim Yar Han Emniyet Müdürü Amir Taimur, Geo News haber sitesine yaptığı açıklamada, üç vagonu tamamen saran yangın ve patlama nedeniyle ölü sayısının 62'ye ulaştığını kaydetti.

Öte yandan kurtarma ve tedavi çalışmalarına destek için Pakistan ordusu da doktorlarını bölgedeki hastanelere ve kaza yerine yolladı.  Ordu, durumu kritik olan yolcuları, başka hastanelere transfer için helikopter ambulans da gönderileceğini açıkladı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ