Pakistan'da silahlı saldırıda 2 asker öldü
Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Turbat kentinde devriye gezen askerlere yönelik silahlı saldırıda 2 asker öldü, 4'ü yaralandı.
Belucistan eyaleti İçişleri Bakanı Ziyaullah Longov, yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin İran sınırındaki Turbat kentinde devriye faaliyeti yürüten askerlere saldırdığını belirtti.
Longov, 2 askerin hayatını kaybettiği saldırıda, yaralanan 4 askerin de hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Pakistan basınındaki haberde, askerlerin bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerini engellemek amacıyla devriye faaliyeti gerçekleştirdiği ifade edildi.
Haberde, Pakistan güvenlik güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son zamanlarda sınır bölgesindeki devriyeleri sıklaştırdığı da vurgulandı.
Eyalette, son olarak ocak ayında Kuetta kentinde el yapımı bombanın patlaması sonucu 2 kişi ölmüş, 14 kişi de yaralanmıştı.
AA
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