17 Şubat 2020 Pazartesi 17:24:26 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 17:25:39
Pakistan'da korkunç saldırı! Çok sayıda ölü var
Pakistan'ın Ketta şehrinde düzenlenen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti 14 kişi de yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan Eyaletine bağlı Ketta şehrinde intihar saldırısı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti 14 kişi de yaralandı.
Patlama nedeniyle çevredeki çok sayıda ev ve iş yeri de zarar gördü.
Güvenlik güçleri bölgede ikinci bir saldırı olasılığına karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.
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