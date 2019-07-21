21 Temmuz 2019 Pazar 11:55:05 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:56:20
Pakistan'da kontrol noktasına düzenlenen intihar saldırısı sonucu 7 kişi öldü
Pakistan'da kontrol noktasına silahlı saldırı sonrası intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda, 4'ü polis, 3'ü sivil olmak üzere 7 kişi öldü, 24 kişi ise yaralandı.
Saldırı, Pakistan´ın Dera İsmail Han şehrinin batısındaki Kotla Syedan kasabasında bulunan bir kontrol noktasına, yerel saatle 7.45 sıralarında düzenlendi. 4 motosikletli saldırganın önce rastgele ateş açtığı; ardından intihar saldırısı sonucu patlamanın meydana geldiği belirtildi. Saldırıda, 4´ü polis ve 3´ü sivil olmak üzere 7 kişi hayatını kaybederken; 24 kişi de yaralandı.
DHA
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- Pakistan'da kontrol noktasına düzenlenen intihar saldırısı sonucu 7 kişi öldü
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