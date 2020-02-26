26 Şubat 2020 Çarşamba 21:07:14 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 21:07:39
Pakistan'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü
Pakistan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görüldü.
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