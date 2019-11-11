11 Kasım 2019 Pazartesi 00:26:54 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 00:27:29
Pakistan'da güvenlik görevlilerinin aracına saldırı: 5 ölü
Pakistan'ın Pencap eyaletinde güvenlik görevlilerine ait bir araca düzenlenen saldırıda 2 polis memuru, 2 istihbarat görevlisi ve bir muhbirin hayatını kaybettiği bildirildi.
Pakistan'da, Polis Sözcüsü Kalim Kureyşi, Rajanpur bölgesinde güvenlik görevlilerine ait bir aracın pusuya düşürüldüğünü belirtti.
Saldırıda 5 kişinin öldüğünü açıklayan Kureyşi, yaşamını yitirenlerin 2'sinin polis memuru, 2'sinin istihbarat görevlisi ve 1'inin muhbir olduğunu kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
(AA)
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