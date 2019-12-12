Pakistan'da avukatlar hastaneyi bastı, bakana saldırdı, doktorsuz kalan bazı hastalar öldü

  • Bist 100
    109109
  • Dolar
    5,7957
  • Euro
    6,4541
  • Altın
    274,7020
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
PKK'lı teröristler bir bir teslim oluyor, Kandil çıldırıyor PKK'lı teröristler bir bir teslim oluyor, Kandil çıldırıyor
TFF'nin sürpriz kararı sonrası Galatasaray'da 37 milyonluk artış TFF'nin sürpriz kararı sonrası Galatasaray'da 37 milyonluk artış
Galatasaray Avrupa'da geçmişini mumla arıyor Galatasaray Avrupa'da geçmişini mumla arıyor
Borsa İstanbul'da Kasım ayının şampiyonu Beşiktaş oldu Borsa İstanbul'da Kasım ayının şampiyonu Beşiktaş oldu
Ceren'in katiliyle ilgili yeni gelişme: Duruşmalara SEGBİS ile katılacak Ceren'in katiliyle ilgili yeni gelişme: Duruşmalara SEGBİS ile katılacak
Rusya, iki Alman diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı Rusya, iki Alman diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı
Diyarbakır'da 271 kilo 475 gram patlayıcı ele geçirildi Diyarbakır'da 271 kilo 475 gram patlayıcı ele geçirildi
Ağrı'da 4 teröristin öldürüldüğü çatışma anı kamerada! Ağrı'da 4 teröristin öldürüldüğü çatışma anı kamerada!
Ağrı'da 4 teröristin öldürüldüğü çatışma anı kamerada! Ağrı'da 4 teröristin öldürüldüğü çatışma anı kamerada!
MEB LGS örnek sorular haberimizde! Aralık ayı örnek sorular LGS yayınlandı mı? MEB LGS örnek sorular haberimizde! Aralık ayı örnek sorular LGS yayınlandı mı?
Bayburt'ta temizlik işçisi bir kadın, boğazı kesilerek öldürüldü Bayburt'ta temizlik işçisi bir kadın, boğazı kesilerek öldürüldü
MSB: 5 terörist hudut karakolumuza teslim oldu MSB: 5 terörist hudut karakolumuza teslim oldu
Başkan Erdoğan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Başkan Erdoğan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Galatasaray'da 155 milyon TL havaya uçtu Galatasaray'da 155 milyon TL havaya uçtu
İçişleri Bakanlığı: 395 okul servisi trafikten men edildi İçişleri Bakanlığı: 395 okul servisi trafikten men edildi
Phillip Cocu Ferdi Kadıoğlu'nu takımında görmek istiyor Phillip Cocu Ferdi Kadıoğlu'nu takımında görmek istiyor
Samsun'da eşinin aracını yakıp videosunu çekip ona gönderdi Samsun'da eşinin aracını yakıp videosunu çekip ona gönderdi
Belçikalı yıldızdan Galatasaray'a 'beni alın' mesajı Belçikalı yıldızdan Galatasaray'a 'beni alın' mesajı
Hakan Çalhanoğlu'nun transferi gerçekleşiyor! Hakan Çalhanoğlu'nun transferi gerçekleşiyor!
'Duvardaki muz' yerine camda çiğ köfte: Aslında kendisi yapışır ama sanata katkı için bantla yapıştırdık 'Duvardaki muz' yerine camda çiğ köfte: Aslında kendisi yapışır ama sanata katkı için bantla yapıştırdık
KPSS 2019 2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS 2019 2 tercihleri bitiyor! KPSS 2019 2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS 2019 2 tercihleri bitiyor!
Pakistan'da avukatlar hastaneyi bastı, bakana saldırdı, doktorsuz kalan bazı hastalar öldü Pakistan'da avukatlar hastaneyi bastı, bakana saldırdı, doktorsuz kalan bazı hastalar öldü
Galatasaray'da dehşete düşüren PSG maçı istatistiği Galatasaray'da dehşete düşüren PSG maçı istatistiği
Kredi faiz oranları ne kadar olur? Konut kredisi faiz oranları son durum nedir? Kredi faiz oranları ne kadar olur? Konut kredisi faiz oranları son durum nedir?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Aralık 2019 Perşembe 10:55:40 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 11:23:45

Pakistan'da avukatlar hastaneyi bastı, bakana saldırdı, doktorsuz kalan bazı hastalar öldü

Meslektaşlarını alaya alan bir doktoru protesto etmek isteyen avukatların eylemi, hastane baskınına dönüştü. Polisin biber gazı ve cop kullanarak bastırdığı baskında, Pencap Eyaleti Enformasyon Bakanı Feyyaz Çohan da avukatların hedefi oldu. Avukatların doktorlara saldırması nedeniyle doktorsuz kalan 3 hasta hayatını kaybetti.

Pakistan'da meslektaşlarını alaya alan bir doktorun videosu üzerine hastane basan avukatların eylemi, bir bakana saldırı ve hastaların darp edilmesinin ardından polis müdahalesiyle bastırıldı.

Lahor kentinde bulunan Pencap Kardiyoloji Enstitüsünde görevli doktorun internette paylaşılan videosunda, avukatların alaya alınması üzerine bir grup avukat hastaneyi bastı.

Hastanenin acil bölümünde çalıştığı belirlenen ve ismi "İrfan" olarak açıklanan doktorun bulunduğu bölüme gelen avukatlar, hastane güvenliğince engellenmek isteyince zorla acil servise girdi.

Burada doktorlara ve hastalara saldıran, ekipmanlara zarar veren avukatlar, kendilerini engellemek isteyen polislerin aracını da ateşe verdi. Çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale ettiği avukatlar yolları kapatırken, taraflar arasındaki şiddet olayları 2 saat sürdü.

Eylem sonucu 40 avukat gözaltına alındı

Ek polis gücünün istendiği hastaneye gelen Pencap Eyaleti Enformasyon Bakanı Feyyaz Çohan da avukatların hedefi oldu. Kendisini tartaklayan avukatların elinden kurtulan Bakan Çohan, "Beni kaçırmak istediler." açıklamasında bulundu.

Polisin müdahalesiyle bastırılan avukatların eyleminde 40 avukat gözaltına alındı. 

Avukatların doktorlara saldırması nedeniyle bazı hastalar ise doktorsuz kaldı. Pencap Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün yapılan baskında 3 hasta, doktor bulunamadığı için hayatını kaybetti.

Doktor İrfan'ın bağlı bulunduğu Genç Doktorlar Birliği ise ölü sayısının 12 olduğunu iddia etti.

Avukatlar tekrar eylem yapacak, doktorlar greve gidecek

Pakistan Barolar Birliği, hastane baskını ardından yaptığı açıklamada, eylemi kınayarak saldırganlar arasında baro temsilcilerinin bulunmadığını ifade etti. 

Gözaltına alınan avukatların serbest bırakılmasını talep eden birlik, polis tarafından düzenlenen tutanağın da iptal edilmesini istedi.

Birlik, bugün avukatların "tutuklama" ve "işkence" iddialarına karşı greve gideceğini duyurdu. 

Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Şahnavaz İsmail ise yaptığı açıklamada, olayların sebebi olarak doktorları göstererek, "Hastanedeki doktorlar annesinin durumu kötü olan bir avukatla ilgilenmedikleri gibi, o doktoru polise şikayet ettiğimizde polis bir cevap vermedi. Bu eylem, avukatların bir tepkisidir." ifadelerini kullandı.

Pakistan'da doktorlar da saldırıyı kınamak için 2 saatlik greve gitme kararı aldı.

Pencap eyaletinde ve İslamabad'da acil servisler ve ameliyatlarda görevli doktorlar dışındaki sağlık çalışanları da grev yapacak.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ