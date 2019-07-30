Pakistan'da askeri uçak evlerin üzerine düştü: En az 17 ölü

Pakistan'ın Ravalpindi kentinde, bir askeri uçağın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 5'i mürettebat, 12'si ise sivil.

Henüz nedeni belirlenemeyen kaza sonucu 12 kişi de yaralandı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan mahalle sakini Mohammad Sadiq, "Büyük bir patlama ile uyandım. İnsanlar bağıyordu" dedi.

Sadiq, yardım çığlıklarına yanıt vermek istediklerini ama "alevlerin buna engel olduğunu" da söyledi.

Bir başka görgü tanığı ise uçağın çarpmadan önce alevler içinde olduğunu söyledi.

Olay yerine ait görüntülerde, moloz haline gelen yapıdaki yangın izleri görülebiliyor.

AFP muhabiri yakındaki bir bina çatısında, enkaza ait parça olduğunu da bildiriyor.

2010 yılında Airblue isimli özel hava yolu şirketine ait bir uçağın İslamabad yakınlarında düşmesi sonucu 152 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu kaza ülke tarihindeki en ölümlü havacılık kazası olarak kayda geçmişti.