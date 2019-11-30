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30 Kasım 2019 Cumartesi 17:35:42 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 17:36:30

Pakistan'da 15 bin 755 öğrenci Maarif okulları matematik olimpiyatlarına katıldı

Pakistan'da 15 bin 755 öğrenci, Türkiye Maarif Vakfı PakTürk Maarif Okulları tarafından 15'incisi düzenlenen okullar arası matematik olimpiyatlarına katıldı.

Ülke genelinde 20 şehir, 46 sınav merkezinde yapılan ve 5 ila 8'inci sınıf arası öğrencilerin katıldığı olimpiyatta Pakistan için bir ilk olarak optik form kullanıldı. 

Pakistan'ın en geniş katılımlı okullar arası yarışması olan Maarif Okullar Arası Matematik Olimpiyatları (MISMO) hakkında AA muhabirine bilgi veren TMV Asya-Pasifik Bölge Koordinatörü Harun Küçükaladağlı, Pakistan ile Türkiye’nin ortak özelliklerinden birinin genç ve dinamik nüfus yapısı olduğunu söyledi.

MISMO ile ülkedeki matematik alanında saklı cevherleri ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirten Küçükaladağlı, "Pakistan genelinde 20 şehirde ve 46 sınav merkezinde yaklaşık 16 bin öğrencinin katılımıyla yaptığımız matematik olimpiyatlarını Pakistan’ın saklı cevherlerini keşfetmek, onları yine Pakistan’ın geleceğine hazırlamak için gerçekleştiriyoruz. Burada başarılı olan öğrencilere vereceğimiz çeşitli ödüllerin yanında okullarımıza burslu kabul ederek nitelikli eğitim imkanları sunmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Küçükaladağlı ayrıca Türkiye’nin sahip olduğu ulusal çapta merkezi sınav, ölçme-değerlendirme ve eğitim planlaması yapma tecrübesini Pakistan eğitim sistemiyle paylaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Pakistan genelinde bu kadar yaygın ve çok sınav merkezinde eş zamanlı bir sınav yaparak, sınav sonuçlarını bölge, şehir, eyalet bazlı değerlendirmenin yanında konu kazanım bazlı da değerlendirerek aslında mikro ölçekte bir Pakistan fotoğrafı da çekmiş olacağız. Gelecek yıllarda daha geniş katılımlı yapmayı düşündüğümüz bu sınavların sonuçlarının Pakistan devletinin eğitim planlamasına da katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Ayrıca sadece matematik değil fen bilimler ve sosyal bilimlerde de Pakistan ulusal düzeyinde olimpiyatlar yapmayı bunu ileriki yıllarda uluslararası düzeye taşımayı planlıyoruz."

Olimpiyatta birinci olan 8'inci sınıf öğrencilerine ünlü matematikçi Harizmi'den esinlenerek "Pakistan'ın Harizmisi" unvanı veriliyor.

(AA)

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