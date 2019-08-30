Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Assaf, Cammu Keşmir'deki "ağır" koşullara ilişkin endişelerini dile getirdi.

Kureyşi de Assaf'a, birkaç ülkenin dışişleri bakanı, aralarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) da bulunduğu uluslararası kuruluşlarla Cammu Keşmir'e ilişkin kurduğu temaslar için teşekkür etti.

İki bakan, temas halinde kalarak, bölgedeki barış için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırmıştı.

AA