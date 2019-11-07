Pakistan ve Hindistan arasında anlaşma sağlanan tek konu: Kartarpur Koridoru

Yıllardır Keşmir başta olmak üzere birçok konudaki anlaşmazlıklar nedeniyle ilişkilerin gergin olduğu Hindistan ve Pakistan arasında, Sih hacıların vizesiz olarak Pakistan'daki hac alanına girişini sağlayan Kartarpur Koridoru'nun açılışı, 9 Kasım'da Başbakan İmran Han ve kendisi de bir Sih olan eski Hindistan Başbakanı Manmohan Singh'in katılımıyla gerçekleşecek.

AA muhabiri, son bir yılda her konuda zıt fikirlere sahip Pakistan ve Hindistan'ın ortaklaşa yürüttüğü tek proje Kartarpur Koridoru'nun açılışına günler kala, iki ülke arasında vizesiz ve pasaportsuz geçişin yapılacağı koridoru ve Pakistan'ın bir yılda tamamladığı tapınak projesini görüntüledi.

Pakistan'ın Kartarpur kentinde, sınıra 4,5 kilometre uzaklıkta bulunan Gurdvara Darbar Sahib Tapınağı, Sihizm inancının kurucu Baba Nanak'ın 18 yıl yaşadığı ve öldüğü yer olması nedeniyle Sihler tarafından hac noktası kabul ediliyor.

İki ülke arasındaki sorunlar nedeniyle Hindistan vatandaşı Sihler, yıllarca bölgeye giremezken, ibadetlerini sınır boyunca kurulan dürbünlerle tapınağı izleyerek yapmıştı.

Sihizm'in en kutsal tapınaklarının başında yer alan Gurdvara Darbar Sahib, son bir yılda yapılan düzenlemelerle binlerce hacıyı ağırlayacak kapasiteye ulaşmanın yanında artık Hindistan'dan gelecek hacıların da pasaport ve vize sahibi olmaksızın ulaşabileceği bir tapınak haline geldi.

İki ülke arasında yapılan anlaşmayla Sihler, hac dönemi sayılan kasım ayında sınırda 20 dolar ödeyerek Pakistan'a girip tapınağı ziyaret edebilecek. Hacılar, geçmişte sayısı kısıtlı tutulan ziyaretlerdeki gibi isimlerini de önceden bildirmek zorunda olmayacak.

"Dünyanın en büyük Sih tapınağı haline getirdik"



Baba Nanak'ın 550'inci doğum gününe yetiştirilen koridor ve tapınak çevresinin düzenlenmesini yürüten proje müdürü Atıf Mecid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Kasım 2018'de iki ülkenin, Sih hacıların ibadetlerini kolaylıkla yapabilmesi için sınırdan tapınağa kadar uzanan koridorun yapımı konusunda anlaştığını hatırlattı.

Pakistan'ın 27 Kasım'da temel attığını söyleyen Mecid, "Sınırdan 4,5 kilometre uzaklıkta bulunan tapınağa ulaşan yol ile yaklaşık 32 dönümlük alanda çevre düzenleme çalışmaları yaptık. Tapınak ve avlu alanını büyüterek dünyanın en büyük Sih tapınağı haline getirdik." diye konuştu.

Mecid, tapınak avlusunun genişletilmesi, yeşil alan ve koridor projesi için çevredeki arazilerin ise Pakistan hükümeti tarafından alınarak Sih dünyasına bağışlandığını dile getirerek, "Tüm projeyi dini hassasiyetlere uygun olması için Sih diasporasının gözetiminde ve danışmanlığı ile yürüttük. Ayrıca tapınak ve koridor dışında bir meyve bahçesi ile tarla oluşturduk. Burada Baba Nanak'ın ürettiği ve hacıların kutsal saydığı ürünler yetiştirilecek." dedi.

Günlük 5 binin üzerinde hacının Hindistan'dan giriş yapacağını belirten Mecid, bin 500 Pakistanlı görevlinin sınır geçişlerini ve güvenliği sağlayacağını, sınırda yoğunluk yaşanmaması için 76 gişe kurulacağını da sözlerine ekledi.

"Pakistan'ın iyi niyeti ve sözüne sadık olduğunun göstergesi"



Koridor henüz açılmadı ancak Baba Nanak'ın doğduğu ay olduğu için kutsal kabul edilen kasım boyunca Kartarpur başta olmak üzere Pakistan'daki Sih tapınakları dünyanın her yerinden ziyaretçi akınına uğruyor. Onlardan biri de Avustralya'daki Victoria Üniversitesinde Ekonomi Profesörü olan Bhajan Singh Grewal.

Grewal, iki ülkenin ayrıldığı 1947'de 5 yaşında olduğunu ve ailesiyle önce Hindistan'a sonra da Avustralya'ya göçtüğünü anlattı.

Koridorun açılmasının, "Pakistan'ın iyi niyetinin, sözüne sadık oluşunun ve çabasının bir göstergesi olduğunu" belirten Grewal, "Başbakan (İmran Han) ve emeği geçenleri önce tebrik ediyorum sonra da onlara bu kararı verip kaynak ayırdıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kartarpur Koridoru, 9 Kasım'da resmen açılacak ve kasım sonuna kadar açık kalacak. Açılışa kendisi de bir Sih olan eski Hindistan Başbakanı Manmohan Singh de katılacak.

(AA)