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15 Ağustos 2019 Perşembe 16:01:32 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:09:26

Pakistan ve Azad Keşmir'de Hindistan Bağımsızlık Günü protestosu

Pakistan ve Azad Keşmir'de "Kara Gün" olarak adlandırılan Hindistan'ın Bağımsızlık Günü'nde protestolar düzenledi.

Keşmir'in Pakistan'a bağlı bölümü Azad Keşmir'de başkent Muzaffarabad ve diğer şehirlerde toplanan binlerce Keşmirli, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldıran Hindistan yönetimini protesto etti.

Bayraklar yarıya indirildi

Pakistan devlet televizyonu ise kamu binalarında bayrakların "Kara Gün" nedeniyle yarıya indirildiğini belirterek, bakanlar ve milletvekilleri başta olmak üzere birçok siyasetçi ve yöneticinin de Pakistan'ın farklı kentlerinde siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen protestolara katıldığını açıkladı.

Pakistan'ın da dünya genelinde vatandaşlarına protesto gösterilerine katılması çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Geo News haber sitesine göre, ülkenin batısındaki Belucistan eyaletine bağlı Bolan bölgesinde yaşayan Hint asıllı bir topluluk da Yeni Delhi yönetimine karşı düzenlenen gösterilere katılarak Keşmirlilerle dayanışma gösterdi.

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i 2 birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

(AA)

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