Pakistan, Sovyetlerden kalma 93.5 milyon dolarlık borcu Rusya’ya iade edecek

Pakistan’ın borcu, Sovyetler Birliği’nin bu ülkeyle yaptığı ithalat-ihracat işlemleri kapsamında oluşmuştu.

Bugün imzalanan anlaşmaya göre İslamabad, Moskova’ya 93.5 milyon dolar iade edecek.

İmzalar, Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Sergey Storçak ve Pakistan’ın Rusya Büyükelçisi Kazi Halilullah tarafından atıldı.

Rusya, Sovyetler Birliği’nin son borcunu Ağustos 2017’de kapatmıştı. Bosna Hersek’e 125.2 milyon dolar ödenmişti.