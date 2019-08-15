15 Ağustos 2019 Perşembe 16:50:08 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:51:17
Pakistan: Keşmirdeki çatışmada 3 askerimiz ve 5 Hint askeri öldü
Pakistan Ordu Sözcüsü Asif Ghafoor, Keşmir'de sınır hattında çıkan çatışmada 3 ordu mensubunun hayatını kaybettiğini; 5 Hint askerinin de öldürüldüğünü duyurdu.
Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü ve Tümgeneral Asif Ghafoor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tartışmalı Keşmir bölgesinde sınır hattında çıkan çatışmada 3 Pakistan askeri ile 5 Hint askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada birçok Hint askerinin yaralandığı; bazı sığınakların da yok edildiği belirtildi.
(DHA)
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