Pakistan Keşmir konusunda AB'yi bilgilendirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kureyşi-Mogherini görüşmesine ilişkin "Kureyşi, Hindistan yönetiminin Cammu Keşmir'deki illegal işgalini sağlamlaştırmak için tek taraflı olarak aldığı kararın geniş kapsamlı sonuçları ile ilgili Mogherini'yi bilgilendirdi." ifadeleri yer aldı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'e 180 bin ek askeri güç gönderdiği, telefon, internet ve ulaşım hatlarının kesildiği ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bilgilerini de paylaşan Kureyşi, atılan bu adımların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına da aykırı olduğunu söyledi.

Açıklamada, Kureyşi'nin Cammu Keşmir'de atılan adımların daha geniş kapsamlı insan hakları ihlallerine yol açacağını ifade ettiği belirtilirken, bu ihlallerin Güney Asya'nın barış ve güvenliğine zarar vereceği vurgulandı.

Mogherini'den AB üyelerini de konu hakkında bilgilendirmesini isteyen Kureyşi, konunun BMGK ve BM Genel Kuruluna taşınacağını, iki ülke arasında yaşanacak bir çatışmanın Afganistan'da barış çalışmalarına da zarar vereceğini kaydetti.

Açıklamada AB tarafından gelişmelerin kaygıyla izlendiği, çözümün ise diyalog ile barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi gerektiği bilgisinin Mogherini tarafından paylaşıldığı ifade edildi.

Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini pazartesi günü iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan bu kararı kınadığını açıklayan Pakistan, Hindistan'la diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

AA