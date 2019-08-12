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12 Ağustos 2019 Pazartesi 23:52:32 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 23:55:38

Pakistan Hindistan'ın Cammu Keşmir'de dini özgürlükleri kısıtlanmasını kınadı

Pakistan, Hindistan'ın Müslümanlar için kutsal Kurban Bayramı'nda Cammu Keşmirli Müslümanların dini özgürlüklerini yaşamalarına kısıtlama getirmesini kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan'ın, Kurban Bayramı'nda Cammu Keşmir'deki Müslümanların dini özgürlüklerini yaşamalarına müdahalesinin insan haklarına ve evrensel hukuka aykırı olduğu bildirildi.

CAMMU KEŞMİRLİLER BAYRAM NAMAZINA HİNT ASKERLERİ EŞLİĞİNDE GİTTİ

Bayramın bugün kutlandığı Cammu Keşmir'de, sokağa çıkma yasağı, internet ve tüm iletişim erişiminin kesilmesi gibi engellemelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, "Pakistan, Hindistan'ın işgal altındaki Cammu Keşmir'deki acımasız tecridini ve bunun sonucu olarak Kurban Bayramı gibi önemli bir bayramda milyonlarca Keşmirlinin dini özgürlüklerini kısıtlamasını kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Cammu Keşmirli Müslümanlara yönelik bu kısıtlamaların, Hindistan'ın taraf olduğu uluslararası insan hakları hukukunun ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki uygulamalarının “toplu cezalandırma” olduğu aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kamuoyuna Hindistan'ın Cammu Keşmir'de uluslararası hukuka aykırı eylemleri ve insan onuruna saygı duymaması gibi eylemleri için hesap vermesi çağrısında bulunuldu.

HİNT ASKERLERİ EŞLİĞİNDE BAYRAM NAMAZI

Hindistan'ın, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma ve eyaleti ikiye bölme kararlarının ardından uyguladığı kısıtlamalar, Kurban Bayramı'nda da devam etti.

Başkent Srinagar'da bazı Müslümanların bayram namazı için camilere Hint askerleri eşliğinde gitmesine izin verilirken, çok sayıda kişi evlerinden çıkamadı.

Bayram namazı sonrası toplanan yüzlerce kişi, "Özgürlük istiyoruz" ve "Hindistan geldiğin yere git" sloganı attı.

Kısa süren gösteri olaysız sona erdi.

Hindistan'ın Müslümanların çoğunlukta olduğu tek bölgesindeki güvenlik gerekçeli kısıtlamaların, Hindistan'ın bağımsızlığını kutlayacağı 15 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

KUREYŞİ'DEN 'CAMMU KEŞMİR' İLE DAYANIŞMA MESAJI

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, yurt dışındaki Pakistanlılara bulundukları ülkelerdeki Hindistan büyükelçilikleri önünde 15 Ağustos'ta protesto yapma çağrısında bulundu.

Pakistanlılardan, Keşmir'in Hindistan tarafından yasa dışı ve acımasızca işgaline karşı durmalarını isteyen Kureyşi, "Baskı gören, susturulan Keşmir'deki kardeşlerimizle dayanışma içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Kureyşi ve muhalefet lideri Bilawal Bhutto Zardari, bölgede bugün kutlanan Kurban Bayramı'nın ilk gününde Keşmir'in Pakistan'a bağlı bölümü Azad Keşmir'i ziyaret ederek Cammu Keşmir halkına desteklerini iletti.

Bayram namazını Azad Keşmir'in başkenti Muzaffarabad'da kılan Kureyşi, uluslararası toplumdan, Hindistan'ın Keşmir'deki zulümlerini ve insan hakları ihlallerini dikkate almasını istedi.

PAKİSTAN İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLER GERGİN

Cammu Keşmir'in statüsündeki değişiklik nedeniyle Hindistan ile Pakistan arasındaki ilişkilerde gerginlik devam ediyor.

Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Lahore kenti ile Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi arasında sefer yapan Samjhauta Express treninin bağlantılı seferleri, her iki ülke tarafından da kaldırıldı.

İslamabad yönetimi, Lahore'dan Hindistan sınırı içerisindeki Atari kentine giden tren seferlerini 8 Ağustos'ta iptal ederken, Hindistan da tepki olarak 12 Ağustos'tan itibaren Yeni Delhi ile Atari arasındaki seferleri askıya aldı.

HİNDİSTAN, CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜ KALDIRMIŞTI

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi" önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülkeyle ticari ilişkilerini resmi olarak askıya almıştı.

(AA)

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