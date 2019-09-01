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01 Eylül 2019 Pazar 11:31:28 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 11:32:50

Pakistan: Hindistan bazı koşulları yerine getirirse diyalog başlar

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, "Hindistan Keşmir'de sokağa çıkma yasaklarını kaldırır, halkın haklarını iyileştirir, tutuklanan Keşmirli liderleri serbest bırakır ve onlarla görüşmeme izin verirse diyalog başlar." dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İngiliz yayın kuruluşu BBC Urdu ile yaptığı röportajda, Pakistan'ın Hindistan ile ikili görüşmeler yapmaktan çekinmediğini ve üçüncü bir tarafın arabuluculuğunu memnuniyetle karşılayacağını belirtti.

Hindistan hükümetinin bazı koşulları yerine getirdiği takdirde Yeni Delhi yönetimiyle Keşmir meselesini görüşebileceklerini vurgulayan Kureyşi, "Hindistan, işgal altındaki Keşmir'de yaklaşık 4 haftadır uyguladığı sokağa çıkma yasaklarını kaldırırsa, bölge sakinlerinin haklarını iyileştirirse, tutuklanan Keşmirli liderleri serbest bırakır ve onlarla görüşmeme izin verirse diyalog başlar." ifadelerini kullandı.

"ONLARIN KALBİNİ KIRARAK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİREMEYİZ"

Kureyşi, Pakistan'ın diyalog arzusunu her fırsatta yenilemesine rağmen Hindistan'ın özellikle Keşmir konusunda masaya oturmaya istekli olmadığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Keşmir sorununun üç ayağı var. Bunlar Pakistan, Hindistan ve Keşmir'dir. Hindistan önce Keşmirli liderleri serbest bırakmalı ardından da benim onlarla görüşmemin ve istişare etmemin önünü açmalıdır. Hindistan'la görüşmek için Keşmirlilerin duygularını öğrenmek zorundayım. Onların kalbini kırarak bir görüşme gerçekleştiremeyiz."

Hindistan'la savaşmayı arzu etmediklerine işaret eden Kureyşi, yine de savaşa mecbur kaldıklarında karşılık verebilmek için silahlı kuvvetlerin hazır beklediğini de vurguladı.

Kureyşi, Keşmir konusunda Pakistan'a destek açıklaması yapmayan Körfez ülkeleriyle ilgili ise şunları kaydetti:

"Ekonomik zorluklar yaşadığımız dönemde bize yardım ettiler. Gerçek ortaya çıktığında Pakistan'ı destekleyeceklerdir. Bunun yanında Körfez ülkelerinde binlerce Pakistanlı çalışıyor. Bu ülkelerde buldukları işlerden kazandıkları paraları ülkemize gönderiyorlar."

HİNDİSTAN CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜ KALDIRMIŞTI

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırmıştı.

(AA)

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