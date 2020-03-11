Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir jet Başkent İslamabad yakınlarında düştü
Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir jetin başkent İslamabad yakınlarında düştüğü bildirildi.
23 Mart'ta yapılacak Pakistan Günü gösterileri için prova görevinde olduğu açıklanan jetin, İslamabad yakınlarında düştüğü açıklandı.
Pakistan Hava Kuvvetleri sözcüsü, kayıp tespiti yaptıklarını açıkladı.
Pakistan basınında çıkan haberlere göre, güvenlik güçleri kaza bölgesini kuşattı.
Daha önce, Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) jeti, rutin bir eğitim görevi sırasında Khyber Pakhtunkhwa bölgesindeki Takht Bhai yakınlarında düşmüştü.