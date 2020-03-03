Pakistan, eski Başbakan Şerif'in İngiltere'den sınır dışı edilmesini istedi

Pakistan'da şeffaflıktan sorumlu Devlet Bakanı Şahzad Ekber, başkent İslamabad'da basına yaptığı açıklamada, Pakistan hükümetinin, İngiliz hükümetine, eski Başbakan Navaz Şerif'in sınır dışı edilmesini talep eden bir mektup gönderdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de bir muhabirin sorusunu yanıtlayarak, gelişmeyi doğruladı ancak konuya ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Abbasi, hükümetin kararına tepki gösterdi

Eski Başbakan ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı Şahid Hakan Abbasi ise hükümetin söz konusu kararını "siyasi mağduriyet" olarak adlandırarak tepki gösterdi.

Şerif'in tedavi için yurt dışına mahkemenin izniyle gittiğini söyleyen Abbasi, "Hükümetin, onu (zorla) geri getirme hakkı yok. Buna yalnızca mahkeme karar verir." değerlendirmesinde bulundu.

Şerif, tedavi için Londra'ya gitmişti

Pakistan hükümeti, geçen hafta Şerif'in sağlık raporlarının "tamamlanmamış" ve "yetersiz" olduğu açıklamasında bulunan resmi bir sağlık kurulunun tavsiyesinin ardından Şerif'in kendisine tanınan özel izin süresini uzatma talebini reddetmişti.

Şerif, daha önce yargılandığı iki davanın ilkinden 7, ikincisinden ise 10 yıl hapis cezası almıştı.

Mahkemenin görevlendirdiği 6 doktordan oluşan heyet, Şerif'in cezaevine dönmesinin uygun olmayacağı yönünde görüş bildirirken, tedavisi için gereken testlerin bir kısmının da Pakistan'da yapılamayacağını belirtmişti.

Mahkeme, bu rapor üzerine kasım 2019'da tedavisi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve tedavisi için yurt dışında geçireceği sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Şerif, bu kararın ardından tedavi için Londra'ya gitmişti.

AA