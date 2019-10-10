Pakistan’dan Barış Pınarı Harekatı’na destek: Türkiye'nin çabalarını tebrik ediyoruz

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Faysal, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye de Pakistan gibi terör kurbanı olmuş ülkelerden biridir" dedi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Faysal, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü siyasi çözüme yönelik adımlarının Pakistan tarafından desteklendiğini açıkladı.

"TÜRKİYE 3,5 MİLYON SURİYELİYE NEZAKETLE EV SAHİPLİĞİ YAPTI"

Faysal, "3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye nezaketle ev sahipliği yapan Türkiye'nin insani çabalarını tebrik ediyoruz ve Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye de Pakistan gibi terör kurbanı olmuş ülkelerden biridir" ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN'DAN SİYASİ ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Faysal, Pakistan'ın Suriye'de siyasi çözüme ilişkin umutlu olduğunu belirterek, "Pakistan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve en kısa zamanda tüm taraflarla bölge ülkelerinin bir araya gelerek sorunun siyasi yollarla çözülmesine ilişkin umudunu korumaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

DAHA ÖNCE 6 ÜLKE DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Kısa sürede birçok ülke harekata ilişkin açıklama yaparken; Macaristan, İspanya, KKTC, Katar ve Rusya, Suriye'nin kuzeyine yapılan operasyonu desteklediklerini açıklamıştı.

(AA)